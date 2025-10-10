11. 10. Andrej
Nejslavnější svůdnice od antiky až po Hollywood. Které by dnes kralovaly Instagramu?

Elizabeth Taylor
Elizabeth TaylorFoto: Zipper Bros Films
Elizabeth Taylor
Elizabeth TaylorFoto: Zipper Bros Films
Daniela Straková
Daniela Straková

Ženy, kvůli kterým muži ztráceli hlavu, se zapsaly i do dějin. Od Kleopatry až po Marilyn, jak vypadaly legendární svůdnice, které psaly dějiny vášní? Vládly by dnes tyto ženy Instagramu?

Kleopatra: královna, která očarovala mocné muže světa

Kleopatra VII., poslední faraonka Egypta, byla víc než jen krásná tvář byla přímo mistryní svádění i politické hry. Dokázala okouzlit hned dva nejmocnější muže své doby, Julia Caesara i Marka Antonia, a tím zajistit svému upadajícímu království přežití. Když se rozhodla získat přízeň Julia Caesara, nechala sebe sama doručit až k jeho nohám zabalenou v perském koberci. Okamžitě si díky této kombinaci tajemství, překvapení a smyslného půvabu získala jeho pozornost a respekt. Historie si ji pamatuje nejen jako krásnou ženu (vždyť ji ve filmu ztvárnila sama Elizabeth Taylor), ale i jako strategickou myslitelku, která dokázala milostnou hru proměnit v politickou moc.

