Zatímco klasické pořady jako Big Brother, Survivor nebo MasterChef si udržují jakousi vnitřní logiku, jiné reality show působí, jako by vznikly ve chvíli naprostého kreativního vyčerpání. Lidé si ve jménu lásky svlékají oblečení před kamerami (Naked Attraction), zamilovávají se do dvojníků členů královské rodiny (I Wanna Marry „Harry“), soutěží o plastické operace (The Swan) nebo tráví týdny na pustém ostrově s ex-partnery (Ex on the Beach). Některé formáty dokonce balancují na hraně etiky, duševního zdraví a lidské důstojnosti.