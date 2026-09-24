„V podstatě ty seš jedinej člověk na place, kterej ten film, kterej tam všichni dělaj, už viděl,“ popisuje Krug. Jeho úkolem je pak podle něj přimět desítky nebo stovky dalších lidí, aby tuto představu dokázali vidět podobně. „Tvoje největší úloha je, aby všichni ostatní pochopili nebo viděli ten film s tebou.“
„Naprostý imposter syndrom.“ Režisér Zrádců přiznal, co přichází s každým novým projektem
Představa režiséra, který stojí u kamery a hlasitě volá „akce“ a „stop“, je podle Markuse Kruga trochu filmový stereotyp. Ve skutečnosti je tím nejhlasitějším člověkem na place často asistent režie, zatímco samotný režisér řeší něco úplně jiného – drží pohromadě představu o tom, jak má výsledné dílo vypadat.
Samotné natáčení je přitom jen malou částí práce. V českém prostředí režisér často není člověkem, který přijde až k hotovému scénáři. Krug se podílí na přípravách, kreativě, shánění financí i prezentování projektu a u Zrádců spojuje několik rolí, které by například v Británii zastávalo několik různých lidí. „Já vždycky říkám, že ten plac je za odměnu,“ říká s tím, že před jediným natáčecím dnem mohou být měsíce příprav, schůzek a přesvědčování ostatních, aby jeho vizi uvěřili.
Potřebuje lidi, kterým může věřit
Krug přitom není režisér, který by chtěl rozhodovat o každé židli, světle nebo detailu dekorace. Naopak se snaží kolem sebe shromažďovat lidi, kteří jsou ve své profesi lepší než on sám. Místo přesného zadání jim často popíše především pocit, kterého chce dosáhnout.
„Já často neříkám: Já tam chci tohle, já chci takovýhle židle,“ vysvětluje. „Hlavně řeknu, jak chci, abych se cejtil, když přijdu do tý místnosti.“ Výsledek pak může vypadat úplně jinak, než si původně představoval, ale pokud vyvolává správnou emoci, svůj účel splnil.
Taková důvěra samozřejmě znamená i riziko. A Krug otevřeně přiznává, že ne každá sázka na nového člověka vyšla. „Už se mi párkrát stalo, že jsem na někoho vsadil a byl to disaster a já jsem si to slíznul,“ říká. V některých případech dokonce chybu zaplatil z vlastní kapsy. „Kolikrát už jsem financoval něco ze svýho, jenom protože jsem věděl, že to může být dobrý.“
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Úspěch pochybnosti neodstranil
Ani jméno spojené s úspěšnými projekty podle něj neznamená, že si je při každém novém zadání jistý. Spíš naopak. Čím větší důvěru dostává, tím větší může být tlak, aby ji znovu potvrdil. „Lidi znají moji práci, teď samozřejmě viděj zákonitě ty projekty, který byly nejúspěšnější, a mají pocit, že na cokoliv, co šáhnu, je prostě ono. Ono to tak není,“ říká. Po prvním nadšení tak často přijde prázdný papír a s ním pochybnost, zda všechny předchozí úspěchy nebyly jen náhoda. „Pak přijde ten moment toho prázdnýho papíru a ten naprostý imposter syndrom.“
Kreativita u něj rozhodně nevypadá jako okamžité vnuknutí. Nápady si zapisuje po jednotlivých větách, lepí je na stěny a postupně zkouší, co se propojí. Polovina z nich nakonec skončí v koši. „Myslím, že jsem vám právě ukázal, že to je velkej chaos,“ směje se.
Aby emoci cítil divák, musí jí nejdřív uvěřit on
Silnou roli v jeho práci hrají emoce. Ne všichni režiséři je podle něj dávají navenek stejně intenzivně, bez nich se ale podle něj dobré vyprávění neobejde. „Jestli ten výsledek má v lidech vzbuzovat emoci, tak ty musíš bejt trošku plný emocí,“ říká.
A platí to i pro celý štáb. „Jestli chceš, aby ty lidi uvěřili nějaký emoci, tak jí nejdřív musíš uvěřit ty a musíš donutit všechny ostatní, aby jí uměli projevit vlastně za tebe,“ vysvětluje.
Právě to je dobře vidět i na Zrádcích. Přestože je pod výsledkem podepsaný režisér, Krug zdůrazňuje, že podobný projekt nikdy není dílem jednoho člověka. „Vždycky to bude společný dílo,“ říká a přiznává, že právě vědomí, kolik práce odvádějí ostatní, u něj ještě zesiluje zmíněný pocit podvodníka. „Vím, kolik tý práce fakt fyzicky neudělám.“
Sám se přitom nijak nebrání ani označení komerční režisér. Jeho ambicí není vytvářet projekty pro úzkou skupinu diváků, ale věci, které zasáhnou co nejširší publikum. „Já si myslím, že každej tvůrce trošku podvědomě chce, aby to vidělo co nejvíc lidí a aby to bavilo co nejvíc lidí,“ říká. A právě v tom možná spočívá i jeden z důvodů, proč jsou jeho projekty tak výrazné – nechce, aby byly pouze dobře natočené. Chce, aby v lidech něco vyvolaly.