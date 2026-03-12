Hvězdou letošního března je bezpochyby ohnivec (latinsky Sarcoscypha). Tato houba na první pohled zaujme svou intenzivní, zářivě červenou barvou a netradičním tvarem malých mističek. V lesích působí až exoticky a díky svému včasnému výskytu si vysloužila přezdívku „jarní houbová sněženka“. I když se může zdát, že jde o vzácnost, ohnivce jsou v tomto období poměrně běžné, jen vyžadují pozorné oko. Často bývají schované pod loňským listím nebo v mechu, ale jakmile je jednou spatříte, jejich sytá červeň vás doslova udeří do očí.
Na houby můžete už v březnu. V lese teď roste červený poklad, který většina lidí přehlíží
Zapomeňte na to, že houbařská sezóna začíná až s letními dešti nebo podzimními mlhami. Vyrazit do lesa můžete už teď, protože právě nyní se v našich lesích odehrává fascinující představení, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení. A zatímco většina z nás vyhlíží první posly jara v podobě sněženek či bledulí, zkušení houbaři už z vlhkého mechu a tlejícího dřeva sbírají první letošní úlovky.
Kde hledat a co si vzít s sebou?
Pokud se rozhodnete spojit víkendovou procházku s jarním houbařením, zaměřte se na vlhká místa v blízkosti potoků nebo na lokality s dostatkem tlejícího dřeva a starých větví ponořených v zemi. Ohnivce milují právě tento typ podkladu, ze kterého čerpají živiny. V Česku můžete narazit na tři druhy: ohnivec rakouský, šarlatový a jurský. Poslední jmenovaný, ohnivec jurský, je však velmi vzácný a zákonem chráněný, proto je nejlepší se v lese držet pravidla obdivovat, ale nechat růst.
Kulinářské dobrodružství: Jíst, či nejíst?
Tady začíná zajímavá debata. Zatímco v sousedním Polsku jsou ohnivce považovány za jedlé a zkušení houbaři je s oblibou přidávají do svých košíků, české atlasy jsou opatrnější a řadí je mezi nejedlé, a to především kvůli jejich tuhé, až „chrupavčité“ dužině, která v kuchyni nevykazuje příliš výraznou chuť. Pokud však patříte mezi milovníky netradičních ingrediencí a experimentů, některé zdroje uvádějí, že jsou jedlé i za syrova a mohou posloužit jako krásná barevná dekorace jarních salátů.
Další jarní úlovky
Březen ale není jen o ohnivcích. Pokud budete mít štěstí, můžete v lese narazit i na další druhy, které se nebojí chladného počasí, jako například na penízovku sametonohou. Pokud si nejste jistí, co jste v lese našli, využijte služby mykologické poradny, která nabízí ověření nasbíraných vzorků. Vyrazit v březnu na houby ale není jen o plném košíku, je především o pohybu na čerstvém vzduchu a radosti z objevování prvních barev, které se po zimě v přírodě objevují.