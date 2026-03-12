Přeskočit na obsah
12. 3. Řehoř
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Na houby můžete už v březnu. V lese teď roste červený poklad, který většina lidí přehlíží

Houby
HoubyFoto: Shutterstock
Houby
HoubyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Zapomeňte na to, že houbařská sezóna začíná až s letními dešti nebo podzimními mlhami. Vyrazit do lesa můžete už teď, protože právě nyní se v našich lesích odehrává fascinující představení, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení. A zatímco většina z nás vyhlíží první posly jara v podobě sněženek či bledulí, zkušení houbaři už z vlhkého mechu a tlejícího dřeva sbírají první letošní úlovky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Hvězdou letošního března je bezpochyby ohnivec (latinsky Sarcoscypha). Tato houba na první pohled zaujme svou intenzivní, zářivě červenou barvou a netradičním tvarem malých mističek. V lesích působí až exoticky a díky svému včasnému výskytu si vysloužila přezdívku „jarní houbová sněženka. I když se může zdát, že jde o vzácnost, ohnivce jsou v tomto období poměrně běžné, jen vyžadují pozorné oko. Často bývají schované pod loňským listím nebo v mechu, ale jakmile je jednou spatříte, jejich sytá červeň vás doslova udeří do očí.

Kapusta
Kapusta

V regálu ji přehlížíte, ale dietologové ji milují. Zasytí, přitom má minimum kalorií

Zdraví

Kde hledat a co si vzít s sebou?

Pokud se rozhodnete spojit víkendovou procházku s jarním houbařením, zaměřte se na vlhká místa v blízkosti potoků nebo na lokality s dostatkem tlejícího dřeva a starých větví ponořených v zemi. Ohnivce milují právě tento typ podkladu, ze kterého čerpají živiny. V Česku můžete narazit na tři druhy: ohnivec rakouský, šarlatový a jurský. Poslední jmenovaný, ohnivec jurský, je však velmi vzácný a zákonem chráněný, proto je nejlepší se v lese držet pravidla obdivovat, ale nechat růst.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Stačí jeden pohyb a znáte pravdu: Test od brazilského lékaře dokáže předpovědět, jak dlouho budete žít

Reklama

Kulinářské dobrodružství: Jíst, či nejíst?

Tady začíná zajímavá debata. Zatímco v sousedním Polsku jsou ohnivce považovány za jedlé a zkušení houbaři je s oblibou přidávají do svých košíků, české atlasy jsou opatrnější a řadí je mezi nejedlé, a to především kvůli jejich tuhé, až „chrupavčité“ dužině, která v kuchyni nevykazuje příliš výraznou chuť. Pokud však patříte mezi milovníky netradičních ingrediencí a experimentů, některé zdroje uvádějí, že jsou jedlé i za syrova a mohou posloužit jako krásná barevná dekorace jarních salátů. 

Další jarní úlovky

Březen ale není jen o ohnivcích. Pokud budete mít štěstí, můžete v lese narazit i na další druhy, které se nebojí chladného počasí, jako například na penízovku sametonohou. Pokud si nejste jistí, co jste v lese našli, využijte služby mykologické poradny, která nabízí ověření nasbíraných vzorků. Vyrazit v březnu na houby ale není jen o plném košíku, je především o pohybu na čerstvém vzduchu a radosti z objevování prvních barev, které se po zimě v přírodě objevují. 

Houby
Houby rodu Sarcoscypha jsou ozdobou lesa.
Foto: Shutterstock

VIDEO: Hub jsem nasbíral tuny, některé Češi podceňují. Svoje místa si chraňte, říká houbař

Houbař by si svoje místa měl chránit. Jedno pravidlo je ale stěžejní, tvrdí houbař, ze kterého se stal influencer, Dominik Mašek. | Video: Tým Spotlight

Zdroje: fakt.plmyko.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama