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Muži jsou bez šance. Retro kvíz o životě žen v komunismu zvládnou jen bystré pamětnice

Petra Holakovská
Petra Holakovská

Byla to doba, kdy dnešní chytré spotřebiče ještě neexistovaly, a tak si ženy musely často poradit po svém. V domácnosti se nezastavily, i tak ale sledovaly módní trendy a měly své osvědčené triky, na které nedaly dopustit. Pamatujete si, co tehdy frčelo, co nesmělo chybět v koupelně ani v kuchyni a jaké vychytávky usnadňovaly každodenní život?

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Každodenní život v někdejším Československu kladl na tehdejší ženy mimořádné nároky. Vedle plného pracovního nasazení držely pevně v rukou i kompletní chod rodinného zázemí. 

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Péče o domácnost a rodinu tehdy znamenala nekonečný kolotoč ručního praní, žehlení i shánění zboží v dobách, kdy automatické pračky či myčky nádobí nebyly běžnou součástí domácností.

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Přesto dokázaly ženy vytvářet hřejivý domov, udržovat si osobitý styl s vlastními kosmetickými triky a s entuziasmem se zapojovat do společenského života.

Zavzpomínejte na neopakovatelnou atmosféru tehdejších let a prověřte své pamětnické znalosti v našem originálním kvízu.

VIDEO: Máte doma věci bez domova? Pak máte bordel. Prskavky hledají cestu z chaosu

Bordel spojuje lidstvo možná víc než láska. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát řeší, co je ještě kreativní chaos a kdy už je člověk jednoduše prase. Dojde na paní na úklid, robotický vysavač s existenční krizí, rozteklou čokoládu na zadním sedadle i úklid, při kterém málem padla špička nosu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Česká televize, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Český lid

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