Každodenní život v někdejším Československu kladl na tehdejší ženy mimořádné nároky. Vedle plného pracovního nasazení držely pevně v rukou i kompletní chod rodinného zázemí.
Muži jsou bez šance. Retro kvíz o životě žen v komunismu zvládnou jen bystré pamětnice
Byla to doba, kdy dnešní chytré spotřebiče ještě neexistovaly, a tak si ženy musely často poradit po svém. V domácnosti se nezastavily, i tak ale sledovaly módní trendy a měly své osvědčené triky, na které nedaly dopustit. Pamatujete si, co tehdy frčelo, co nesmělo chybět v koupelně ani v kuchyni a jaké vychytávky usnadňovaly každodenní život?
Každodenní život v někdejším Československu kladl na tehdejší ženy mimořádné nároky. Vedle plného pracovního nasazení držely pevně v rukou i kompletní chod rodinného zázemí.
Péče o domácnost a rodinu tehdy znamenala nekonečný kolotoč ručního praní, žehlení i shánění zboží v dobách, kdy automatické pračky či myčky nádobí nebyly běžnou součástí domácností.
Přesto dokázaly ženy vytvářet hřejivý domov, udržovat si osobitý styl s vlastními kosmetickými triky a s entuziasmem se zapojovat do společenského života.
Zavzpomínejte na neopakovatelnou atmosféru tehdejších let a prověřte své pamětnické znalosti v našem originálním kvízu.