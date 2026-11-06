Boj o postup začíná být stále napínavější. Po čtvrtém tanečním večeru, který se uskutečnil v sobotu 31. října, se s parketem rozloučili zpěvák Tomáš Polák a jeho taneční partnerka Adriana Mašková. Přestože Polák během soutěže své výkony postupně zlepšoval, v soutěži ho drželi spíše hlasy diváků. Jejich podpora však na postup minulý týden nestačila.
Matonoha si ve StarDance vytančil lepší známky, přesto mu hrozí konec. Naději mu dávají diváci
Čtvrtý večer StarDance přinesl vyřazení Tomáše Poláka, nejlepší hodnocení Luciany Tomášové a Tomase Seana Pšeničky i nečekané zlepšení Tomáše Matonohy. Přesto právě posledně jmenovaný zůstává podle bookmakerů největším adeptem na sobotní vyřazení.
Jeho odchod obrátil pozornost k dalším soutěžním párům, kterým se zatím nedaří držet krok s těmi nejlépe hodnocenými. Podle aktuálních kurzů sázkové kanceláře Fortuna je nyní adeptem na vypadnutí herec Tomáš Matonoha.
Matonoha odvedl kus práce, přesto mu hrozí vyřazení
Tomáš Matonoha ve čtvrtém kole zatančil s Lenkou Norou Návorkovou paso doble, za které získal 26 bodů. Šlo o jeho dosud nejlepší výsledek v soutěži a oproti předchozímu týdnu si polepšil o tři body. Ani výraznější posun však zatím nestačí na to, aby se zbavil pozice jednoho z outsiderů. Bookmakeři Fortuny vypsali na jeho vyřazení v následujícím kole kurz 1,6:1. Největším kandidátem je podle nich také na nejnižší bodový zisk od poroty, a to v kurzu 1,85:1.
Matonohovou výhodou ovšem může být právě to, co pomáhalo i nedávno vyřazenému Polákovi – obliba u diváků. Ti totiž při rozhodování o postupu nehodnotí pouze taneční techniku.
„Matonohu jsem už před začátkem soutěže přirovnal k Lukáši Pavláskovi, který to před jedenácti lety dotáhl až do finále navzdory slabším známkám od poroty po celou dobu soutěže. I letos humor a autenticita hrají u diváků vedle tanečního umu velkou roli. Díky tomu se také držel poměrně dlouho v soutěži Tomáš Polák, který ji zatím opustil jako poslední. Matonoha taky sází na své charisma, ale je lepším tanečníkem. Pokud se mu tanec podaří, mohl by se ještě jedno kolo v soutěži udržet nejspíš na úkor Marty Jandové (2,2:1),“ komentuje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Marta Jandová po chybě ztratila šest bodů
Právě Marta Jandová se podle bookmakerů dostává do stále složitější situace. Zatímco Matonoha se ve čtvrtém večeru zlepšil, zpěvačce se vystoupení příliš nepovedlo. S Martinem Prágrem předvedla quickstep, ve kterém se dopustila chyby. Porota jí udělila 24 bodů, tedy o šest méně než v předchozím kole. V aktuálních sázkových kurzech je proto Jandová druhou nejohroženější soutěžící. Na její vyřazení Fortuna nabízí kurz 2,2:1.
Tomášová a Pšenička ovládli večer, favoritem ale zůstává Dyk
Na opačném konci výsledkové listiny se odehrává neméně zajímavý souboj. Čtvrté kolo patřilo Lucianě Tomášové a Tomasovi Seanu Pšeničkovi, kteří za své waltzy shodně získali 36 bodů. Oba tak potvrdili, že mohou výrazně zasáhnout do boje o celkové vítězství. Z pohledu bookmakerů je přesto hlavním favoritem Vojtěch Dyk, na jehož triumf Fortuna vypsala kurz 2:1. Dyk má vedle tanečních schopností také silnou fanouškovskou základnu, která může být v dalších kolech rozhodující.
Největší vyzývatelkou je podle kurzů Sara Sandeva (3,4:1), za ní následují Tomas Sean Pšenička (3,6:1) a Luciana Tomášová (3,8:1). Právě Tomášová je však největší favoritkou na nejlepší hodnocení poroty v následujícím přenosu. Fortuna jí přisuzuje kurz 1,95:1, zatímco na Pšeničkovo prvenství v bodování nabízí 2,9:1.
„Situace za Dykem je pořádně vyrovnaná. Pro bookmakery je zatím jeho největší vyzývatelkou stále Sara Sandeva (3,4:1). Pšenička a Tomášová jsou v těsném závěsu, takže jeden povedený večer může jejich pořadím zamíchat. Hodně mě zajímá právě Pšenička. Tomášová sice předvádí v soutěži nejlepší výkony, je ale otázka, zda se může v celkovém zúčtování měřit se širokou fanouškovskou základnou Vojtěcha Dyka,“ vysvětluje Kovařík.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
Zdroj: autorský text, Fortuna