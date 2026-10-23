Měl to být společný rodinný výlet do přírody, místo toho ale dva chlapci zažili chvíle plné strachu a nejistoty. V pátek 17. října narazili členové polského turistického spolku PTTK z Řešova při túře v pohoří Bieszczady na neobvyklou situaci. V oblasti Bukowe Berdo zaslechli dětský pláč a volání o pomoc. Když se vydali za zvukem, našli poblíž turistické stezky dva vyděšené bratry.
Matka nechala dva syny samotné v mlze a vyrazila na vrchol. Její reakce po návratu turisty šokovala
Výlet do polských hor se pro dva bratry ve věku osm a čtrnáct let proměnil v děsivý zážitek. Jejich matka se rozhodla pokračovat ve výstupu na vrchol, zatímco chlapce nechala samotné v husté mlze. Plačící děti naštěstí objevila skupina turistů, která jim pomohla. Když se žena konečně vrátila, svým vysvětlením přítomné pořádně zaskočila.
Mladšímu bylo teprve osm let, staršímu čtrnáct. Ani jeden netušil, kdy se jejich matka vrátí. Podle toho, co turistům vypověděli, je žena nechala čekat a sama pokračovala směrem k vrcholu, který byl vzdálený přibližně hodinu chůze.
Slíbila jim patnáct minut, ale nevracela se
Chlapci údajně během výšlapu odmítali pokračovat, což jejich matku rozčílilo. Rozhodla se proto, že na vrchol vystoupá bez nich. Synům měla přikázat, aby na místě počkali čtvrt hodiny. Jenže čas ubíhal a žena nikde. „Když jsme se jich ptali, co se stalo, dozvěděli jsme se, že je matka opustila a sama se vydala na vrchol. Odtud je to přitom ještě asi hodinu cesty. Řekla jim, že pokud fňukají a nechtějí pokračovat, mají počkat patnáct minut,“ uvedli svědci na facebookové stránce spolku PTTK.
Situaci navíc komplikovalo počasí. Hory zahalovala hustá mlha, která výrazně zhoršovala viditelnost. Osmiletý chlapec byl podle turistů natolik vystrašený, že se rozplakal a začal se vzdalovat od značené cesty. Jeho starší bratr mu nedokázal pomoci. Turisté se obou dětí ujali a snažili se je uklidnit. Společně pak čekali, zda se jejich matka objeví.
Matka se vrátila. Místo omluvy přišlo nečekané vysvětlení
Přibližně po dalších patnácti minutách se žena skutečně objevila. Mladší chlapec k ní okamžitě přistoupil, chytil ji za ruku a konečně se uklidnil. „Asi po patnácti minutách se objevila sportovně založená žena. Mladší syn ji chytil za ruku a přestal plakat,“ popsali svědci jejich shledání.
Jeden z turistů však nedokázal přejít skutečnost, že žena nechala své nezletilé syny bez dozoru v nepříznivých horských podmínkách. Rozhodl se ji proto konfrontovat. Očekával zřejmě alespoň uznání chyby, místo toho se ale dočkal vysvětlení, které ho překvapilo. „Tvrdila, že odešla jen na chvilku, protože chtěla pokračovat na vrchol. Děti prý svým fňukáním a odmítáním dalšího výstupu chtěly dosáhnout toho, aby se zastavila a nedošla do cíle,“ vylíčil turista ženinu reakci.
Podle jeho slov matka zpočátku nejevila žádné výčitky svědomí a své rozhodnutí nepovažovala za problematické. Omluva měla přijít teprve ve chvíli, kdy ji upozornil, že ponechání dětí bez dozoru v horách může mít i právní důsledky.
Žádný vrchol za to nestojí, vzkázal svědek
Celý incident v turistech zanechal silný dojem. Přestože se nakonec oba chlapci se svou matkou shledali a nikomu se nic nestalo, podle svědků mohla mít situace za jiných okolností mnohem vážnější následky. V horském prostředí se totiž počasí může rychle změnit a ztráta orientace v husté mlze představuje nebezpečí i pro zkušené turisty. Pro dvě děti ponechané bez doprovodu je podobná situace o to rizikovější.
Jeden z účastníků výletu proto zakončil své svědectví na sociálních sítích důrazným vzkazem, který vystihuje jeho rozhořčení nad jednáním matky. „Ženo, žádný cíl, žádný vrchol nestojí za to, co jsi dnes svým dětem připravila!“ vzkázal jí veřejně