Pro dnešní mladou generaci je VHS (Video Home System) technologie stejně pravěká jako psaní na hliněnou destičku, ale pro ty, kteří zažili 80. a 90. léta, šlo o symbol absolutní moderny, svobody a domácího kina. Dnes se tyto černé krabičky vrací na scénu v nečekaném stylu.
Máte doma staré VHS kazety? Za ty správné dostanete i 100 tisíc korun
Ještě před pár desítkami let byly běžnou součástí každé domácnosti. Dnes leží zapomenuté ve sklepích, krabicích nebo na půdách, a přitom některé z nich mohou mít překvapivou hodnotu. Staré VHS kazety, které mnozí považují za bezcenné harampádí, se totiž staly vyhledávaným artiklem, za který jsou sběratelé ochotni zaplatit částky, ze kterých se vám protočí panenky.
Přehrávač za osm platů
Když se u nás v 80. letech objevily první videorekordéry, byla to v tehdejší tuzexové době vyloženě pánská zábava. První československý přístroj vyráběný v Bratislavě stál v roce 1985 neuvěřitelných 19 800 korun, což tehdy odpovídalo zhruba sedmi až osmi průměrným platům. Kdo měl doma videopřehrávač, byl králem.
Velký boom pak nastal v 90. letech, kdy se po otevření hranic kazety staly běžnou součástí domácností a na každém rohu prosperovala videopůjčovna. Dnes je situace opačná. Výroba VHS byla kompletně pozastavena, což automaticky vystřelilo hodnotu dochovaných kusů vzhůru.
Sběratelský trh s originálními a ideálně dosud nerozbalenými kazetami doslova zešílel. Hodnota konkrétního kousku se odvíjí především od filmového titulu a stavu balení. Nejcennější jsou filmy z osmdesátých let, které se v aukcích mohou prodat až za částky blížící se 100 tisícům korunám.
Svatý grál: Nerozbalené originály
Pokud právě teď běžíte na půdu prohledat staré krabice, měli byste vědět, na co se zaměřit. Dnešní sběratelé jsou extrémně nároční. Klíčovým faktorem je samozřejmě stav kazety, kdy nejvyšší cenu mají originální vydání v původním obalu, ideálně stále zapečetěná v originální fólii. Jakmile páska byť jednou jedinkrát prošla videopřehrávačem, její hodnota drasticky klesá.
Důvod je prostý: technika. Magnetický pásek stárne, vlivem špatného skladování se na něm může objevit plíseň nebo se vrstvy pásky slepí tak silně, že kazeta zůstane nenávratně poškozena. Sběratelé proto platí vysoké sumy za jistotu, že páska uvnitř nepoznala vlhko ani prach. Cenu degraduje také jakýkoliv škrábanec na krabičce nebo chybějící etiketa.
Tyhle tituly vynášejí miliony
Absolutní světový rekord drží originální, zapečetěná VHS filmu Návrat do budoucnosti z roku 1986. V červnu 2022 byla vydražena za astronomických 75 tisíc dolarů, což je v přepočtu přibližně 1,7 milionu korun. Tento konkrétní kousek měl navíc unikátní historii: pocházel přímo ze sbírky herce Toma Wilsona a obsahoval poznámku psanou jeho rukou.
Dalšími vysoce ceněnými kousky jsou:
- Hvězdné války: Originál z roku 1977 se drží na druhém místě sběratelského zájmu.
- Pohádky od Walta Disneyho: Velmi žádaná jsou původní anglická vydání z 90. let, jako jsou Lví král, Kráska a zvíře, Aladin nebo Kniha džunglí.
- Kultovní akční filmy: Klasiky z 80. let z prvního lisování nebo v limitovaných edicích mohou mít hodnotu v řádech tisíců.
- Původní Želvy ninja: Za nerozbalený originál lze získat i stovky tisíc korun.
Jak se platí u nás
I když v Česku miliony za kazetu pravděpodobně nedostanete, i zdejší trh nabízí zajímavé příležitosti. Český rekord drží kultovní anime Akira s českým dabingem, které se vydražilo za 5 500 Kč. Ještě větší raritou je film Honba za pokladem z roku 1990, za který byl sběratel ochoten nabídnout až 30 tisíc korun, důvodem byl také jeho český dabing.
I běžnější tituly ale mohou celkem příjemně překvapit. Například nerozbalená kazeta s Terminátorem z roku 1993 se na Aukru prodala za 1 800 Kč. Naopak u masových hitů, jako byl Titanic, kterých se vyrobily miliony, nepočítejte s více než pár stokorunami – je jich prostě příliš velké množství.