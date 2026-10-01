Provozu restaurace šéfuje Roman, který sám sebe označuje za kuchaře i „holku pro všechno“ v jedné osobě. Samotný podnik přitom patří jeho bývalé manželce, jež zároveň úspěšně provozuje ještě jednu další restauraci.
Manželský trojúhelník, statisícové ztráty a vyhaslý trouba. Zdeněk Pohlreich zasahuje v restauraci Bašta
Tentokrát šéf Zdeněk Pohlreich zamířil do Bíliny, aby navštívil restauraci Bašta – podnik, do kterého podle jeho slov prakticky nikdo nechodí. Na místě objevil nejen osobitý jídelní lístek, ale především složité osobní vztahy a finanční problémy, které podnik dostaly do vážné situace.
Provozu restaurace šéfuje Roman, který sám sebe označuje za kuchaře i „holku pro všechno“ v jedné osobě. Samotný podnik přitom patří jeho bývalé manželce, jež zároveň úspěšně provozuje ještě jednu další restauraci.
Zdejší nabídka čítající například kuřecí ouška v olejové lázni s tatarkou nebo langoš nepatří mezi šéfovy favority, nicméně Pohlreich uznal, že na jídle je vidět alespoň základní snaha. „Moje jídlo by to asi úplně nebylo, ale není na tom vidět, že na to někdo sere,“ zhodnotil otevřeně ochutnávku a vydal se zjistit, kdo za místní kuchyní stojí – s úsměvným přáním, aby dotyčný nebyl moc velký.
Statisícové propady a manželský trojúhelník
Jakmile se do rozhovoru zapojila Romanova bývalá žena, vyplavala na povrch syrová čísla. Restaurace pravidelně prodělává velké částky v řádu statisíců korun. Ačkoliv majitelka nechtěla zabíhat do detailů ohledně původní velké investice, šéf z ní přesnou sumu nakonec vytáhl.
Zdeněk Pohlreich celou situaci trefně pojmenoval jako „manželskej trojúhelník v akci“ a Romana bez obalu varoval, že pokud s provozem něco neudělají, jeho bývalá žena své peníze už nikdy neuvidí.
Kouzelný dědeček, nápor na schodech a sebereflexe
Druhý den se šéf rozhodl přejít k činu. Převtělil se do role „kouzelného dědečka“, aby splnil přání mít plnou hospodu a vystavil tým zatěžkávací zkoušce pod tlakem.
Roman se výzvy nezalekl s tím, že se nevzdává, protože mu na práci záleží, i když na sebe jinak kašle. Následný zátěžový servis si vyžádal značnou improvizaci. Pomocník Jonáš se při obsluze po schodech hodně naběhal a na povrch vyplynuly další nedostatky.
Sám Roman ve chvilce upřímnosti přiznal své limity: „Můžeš se snažit sebevíc, a občas to prostě nejde. Jsem prostě vyhaslej trouba.“
Pohroma, nebo šance na nový začátek?
Závěrečné zhodnocení přineslo smíšené pocity. Ačkoliv celkový verdikt nebyl úplně nepříznivý a šéf slíbil nápravu strukturálních chyb, samotný průběh servisu zhodnotil nekompromisně: „Tohle je ale pohroma. To, co mohlo skončit jako reklama na hospodu, nakonec předvede tým restaurace jako ostudu.“
Během společného vaření však Pohlreich předal Romanovi několik užitečných triků. Následné fotografování nových pokrmů pro prezentaci pak přenechal kolegyním s poznámkou, že jako „starej boomer“ má k těmto věcem odstup. Pochutnají si hosté na novém menu a zavládne v restauraci Bašta nakonec požadovaný soulad?