Majitel restaurace Jiří Janeček se přizná k tomu, že si nechtěl komplikovat život a že šéfa nejspíš pozvali štamgasti. „Vy jste tu od roku 2020, to jste si vybral správný rok, doprostřed covidu. Tomu se říká umět to načasovat.“ Majitel vysvětluje, že měl více provozoven, pivovar v Jincích měl být radostí. „Přišel covid a všechny plány šly do háje.“
Majitel má dluhy, v kuchyni velí plukovník a po place běhá pes. Pohlreicha v Ano, šéfe! čeká další těžká mise
Další podnik, další těžká mise. Tentokrát míří Zdeněk Pohlreich do středočeských Jinců, kde restauraci Malý Janek svírají dluhy, exekuce a problémy, které se za roky nepodařilo vyřešit. V kuchyni vládne plukovník, na jídelním lístku je chaos a majitel má pro každý problém vysvětlení. Dokáže nekompromisní šéf podnik konečně nastartovat, nebo narazí na tým, který o změnu vlastně nestojí?
Majitel restaurace Jiří Janeček se přizná k tomu, že si nechtěl komplikovat život a že šéfa nejspíš pozvali štamgasti. „Vy jste tu od roku 2020, to jste si vybral správný rok, doprostřed covidu. Tomu se říká umět to načasovat.“ Majitel vysvětluje, že měl více provozoven, pivovar v Jincích měl být radostí. „Přišel covid a všechny plány šly do háje.“
Když se šéf podívá na jídelní lístek, příliš nadšený není. „Nevím, nevím. Z jídelního lístku na tebe skáče tisíc údajů a k tomu tady chodí jezevčík. Oni ustrnuli před těmi šesti lety.“ Pak ale narazí na nabídku, která jeho pozornost přece jen upoutá: „Působí to chaoticky, když si ale dáš za 490 korun neomezeně chlastu, je ti to asi jedno.“
Guláš jako na vojně
Ani v kuchyni to nevypadá na žádnou slávu. Kuchař je shodou okolností jmenovcem šéfa. Jak si vede? „Vypadá to, že jsme dostali protekční dávku. V salátu je hodně dresinku, výpečky leží ve vodě, je to jako hobby vaření, takové neprofesionální – navíc frajerovi zamkli sůl.“ A pivovarský guláš? „Ten není dobrý. Takový jsem jedl naposledy na vojně.“
Zdeněk se vydává také do kuchyně, kde zjišťuje, že jí velí plukovník. Jenže hodnost sama o sobě dobré jídlo nezajistí. Šéf má před sebou další úkol. Zdeněk je ostatně sám hobby kuchař a potřebuje, aby s ním tým začal táhnout za jeden provaz. Majitel restaurace je navíc bývalým poslancem. „To leccos vysvětluje. Praha je zhruba ve stejném stavu jako vaše kuchyně,“ neodpustí si Zdeněk rýpnutí.
Šéf se během návštěvy dostane také do pivovarské varny. V patách má přitom pana Janečka, a tak má neustále pocit, že ho někdo sleduje. A tentokrát se nemýlí. Životní příběh pana Janečka ale Zdeňka zaujme a začne ho zajímat, co všechno stojí za současnou situací restaurace.
Shrnutí toho, co je v podniku špatně, nikdy není příjemné. Jak ho přijme tým? Dokážou zaměstnanci zabrat a vložit do práce trochu entuziasmu? „Lidi nechtějí chodit do podniku, kde to vypadá blbě, tak tím bych začal. Navíc majitel je profesionální stěžovatel na všechno. Umí se vymlouvat na objektivní příčiny, jenže ty už roky neplatí,“ hodnotí Zdeněk.
Hysterka a plukovník
Pak přichází zátěžový test. A nebude to lehké. Plukovník v kuchyni se pořádně zapotí a svou dávku práce dostane také jeho pomocnice Katka, která o sobě tvrdí, že je hysterka. Pan Janeček si přitom zachovává překvapivý klid. „Hraje roli hostitele, jako by se nic nedělo,“ směje se šéf.
Zdeněk se vydává také na výzvědy. Chce zjistit, proč z Malého Janka odchází personál a jakou má restaurace pověst mezi lidmi. Dozví se přitom řadu zajímavých věcí – a také pozná, jaké to je, když někomu pořádně vyčiní. Dá se tenhle podnik ještě postavit na nohy?
A stojí o změnu vůbec jeho vedení? Nebo si majitel nechce připustit, co všechno je v restauraci špatně? Kdo se rozbrečí a jak celou misi uzavře Zdeněk Pohlreich? „I kdybys viděl sto dílů Šéfa, nikdy tě to nepřipraví na to, co tě čeká.“
Jestli chcete vidět, zda se podaří jednu restauraci postavit znovu na nohy – a třeba si do Malého Janka následně zajet na vlastní ochutnávku, dívejte se.