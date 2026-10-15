Hned na počátku návštěvy naráží obávaný šéf na rozpačitou obsluhu, která přesně neví, co vlastně hostům servíruje. Překvapením je i nabídka thajské polévky uprostřed vesnice v Českém středohoří.
„Líp se to čte, než chutná!“ Šéf zadupal nadšeného pojišťováka za jeho kulinářské pokusy do země
V Českém středohoří se majitel hospůdky Zdeněk rozhodl splnit si svůj velký gastronomický sen a otevřel si podnik postavený na burgerech. Služby však svou úrovní naráží na nepochopení místních a restaurace zeje během týdne prázdnotou. Na místo proto přichází Zdeněk Pohlreich, aby pomohl zabránit zavření podniku a vnesl do kulinářského chaosu řád.
Majitel podniku, jehož hlavní obživou je pojišťovnictví, otevřeně popisuje svou situaci i motivaci: „Máme koncept postavený na burgerech. Ale je potřeba to tu uchopit na sto procent, nebo zavřít. Těšíme se, že nám Zdeněk poradí.“ A dodává: „Já jsem vždycky chtěl mít hospodu, baví mě vaření. Plním si sen a chci, aby sem lidi chodili za jídlem.“
„Mně se tu někdo snaží říct, že o vaření něco ví, snaží se myšlenku korigovat tak, aby ho místní neposlali k šípku. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ je zvědavý šéf. Během čekání na jídla pochopí také rodinné vazby.
Jídlo se líp čte, než chutná
Samotná ochutnávka přináší tvrdé zhodnocení. Šéf k podávaným pokrmům nekompromisně poznamenává: „Pálí to zdatně, ale chuť tam je. Maso je v polévce tvrdé, pstruh je špatně nandaný, šetří se tu i na citronu. Myslím, že když dostaneš rybu, máš mít chuť prachsprostě ji sežrat během chvíle. Je to utrápené. Steak nakrájený po mase. Závěr? Rozhodně se to jídlo líp čte, než chutná. A to je v restauraci vždy varovný signál.“
Při prohlídce kuchyně pak majiteli otvírá oči: „Vy jste hobbík, který se rozhodl, že si otevře restauraci, vy jste nedostudoval. Restaurace vás uživí? Je těžké v tomto nádherném dnu být kritický. Na poměry tohoto pořadu jídlo vypadá ukázkově, ale jídlo musí zvonit, aby k tobě lidi chodili.“
Maturita ve čtyřiceti a jógové rozjímání
Pobyt v Jenčicích přináší i nečekané osobní okamžiky. Majitel Zdeněk dostává od šéfa domácí úkol, který však musí odložit, protože ho ráno čeká maturita ve čtyřiceti letech. V budově restaurace navíc probíhají kurzy jógy, do kterých se šéf hned aktivně zapojí. S úsměvem reaguje i na slova o vnitřním nastavení: „Kdysi mi jeden jogín říkal, že mám dobrotu v sobě, tak ji mám jen pustit ven. V tomto díle to udělám.“
Krizový zátěžový test
Po maturitním ránu a vzpomínání na mládí přichází čas na ostré vaření. Šéf vyhlásí: „Dneska je to o jídle, tak jdeme na to.“ Následný zátěžový test ale kuchyň rychle zahltí – zatímco kuchaři stíhají vydat jídlo jen pro čtyři stoly, v jídelně čeká přibližně dalších deset skupin hostů. Šéf vzniklou krizovou situaci komentuje zcela bez obalu: „Teď nastává situace, které v gastronomii říkáme: vlítly h***a do větráku…“
Následující den pokračuje vařením a reálnou ochutnávkou nových pokrmů. Na závěr celého týdne předává šéf týmu jasné doporučení: „Miluju vesnickou kuchyni bez dalších pí***n, tak tu dělejte.“ Před svým odjezdem se pak ještě ujišťuje u majitele: „Pochopil jsi, o co jsme se tu pokoušeli?“ Co si z toho osazenstvo hospůdky v Jenčicích nakonec odnese, ukáže až čas.
Máte doma věci bez domova? Pak máte bordel. Prskavky hledají cestu z chaosu
Zdroj: TV Prima