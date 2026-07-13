Tradiční tanec vítězů patří k závěru Wimbledonu stejně neodmyslitelně jako jahody se smetanou. Letos ale společný příchod šampionů na parket vyvolal mimořádnou pozornost. Vedle Jannika Sinnera se totiž objevila česká vítězka Linda Nosková a dvojice okamžitě strhla pohledy celého sálu.
Linda Nosková odhodila ostych a všem vyrazila dech: Se Sinnerem ovládla parket i celý večer
Linda Nosková po wimbledonském triumfu zazářila i na slavnostním večeru, kde po boku Jannika Sinnera zvládla tradiční tanec šampionů s elegancí, nadhledem a bez jediné známky nervozity.
V roli královny večera působila Linda naprosto přirozeně. Ostře sledovaný tanec zvládla s lehkostí, elegancí a bez známky zaváhání. Na parketu působila sebejistě, jako by podobné chvíle patřily k její každodenní rutině.
Ještě před galavečerem přitom sama netušila, v čem na slavnostní zakončení dorazí. V rozhovoru pro Tennis Channel přiznala, že výběr róby zatím nemá vůbec vyřešený. Nepomohlo ani ujišťování Martiny Navrátilové, že wimbledonský šatník nabízí široké možnosti. „Můžu už se jít, prosím, opít,“ reagovala Linda s nadsázkou.
Nakonec se ale nebylo čeho obávat. S pomocí manažerky Agáty Černé vybrala ve speciální wimbledonské půjčovně výrazné tmavé šaty, které dokonale odpovídaly slavnostní atmosféře večera. Jannik Sinner vsadil na černý smoking s motýlkem.
Po dvou týdnech, během nichž turnaj ovládala přísná bílá, tak finální večer patřil elegantní černé. Slavnostní nálada ale rozhodně nepůsobila usedle. Na skladbu Can’t Stop the Feeling od Justina Timberlakea si oba šampioni střihli zhruba půlminutový tanec, v němž nechyběla ani efektní otočka.
Po posledním kroku se sálem rozezněl silný potlesk. Žádné zaškobrtnutí, žádná patrná nervozita. Linda Nosková tak nezaujala pouze výkonem na kurtu, ale i tím, s jakou grácií zvládla nejprestižnější společenský moment celého turnaje. Londýn si zkrátka novou českou tenisovou královnu zamiloval.