2. 11.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Legendární M.A.S.H. slaví 53 let! Seriál, který měl původně propadnout, si nakonec zamiloval celý svět

M.A.S.H.
M.A.S.H.Foto: Profimedia
M.A.S.H.
M.A.S.H.Foto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Letos na podzim uplynulo už 53 let od vysílání prvního dílu seriálu MASH. Poslední díl mohli diváci shlédnout až v roce 1983. Tehdy si ho nenechalo ujít rekordních 125 milionů diváků.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Premiérový díl se vysílal v září 1972 a přestože první díly mezi diváky příliš nezabodovaly, postupem času se sledovanost seriálu zvyšovala. Televizní klasikou se seriál stal i v České republice, kde je stále s úspěchem reprízován. Čeští diváci se ale s jeho hrdiny mohli poprvé seznámit až v první polovině 90. let, kdy již letitý seriál koupila tehdy začínající televize Nova.

Reklama
Akta X
Akta X

Díky seriálovým hrdinkám se ženy vrhly na studia vědy a emancipovaly se. Které vedou?

Životní styl

Ve všech 251 dílech se objevil pouze kapitán Benjamin „Hawkeye Pierce v podání herce Alana Aldy, jenž se stal tahounem seriálu a později se na něm podílel i autorsky. K dalším hlavním postavám patřili Radar O‚Reilly, Max Klinger, „Šťabajzna Margaret Houlihan, Hawkeyho parťáci B.J. Hunnicutt a Trapper McIntyre, Charles Winchester, šéfové Sherman Potter a Henry Blake nebo otec Mulcahy a Frank Burns.

Autorem částečně autobiografického románu z roku 1968, podle něhož seriál vznikl, byl lékař Richard Hornberger. Podle Hornbergerova románu, který vydal pod pseudonymem Richard Hooker po 12 letech psaní a dlouhém hledání vydavatele, vznikl již v roce 1970 film. Syrový snímek Roberta Altmana, oceněný Oscarem za scénář, měl spisovatel mnohem raději než seriál.

Podívejte se do galerie na zajímavosti o seriálu.

Předchozí
1234517
Pokračovat

Oblíbený seriál

17. září uplynulo přesně 53 let od vysílání prvního dílu seriálu M.A.S.H. Poslední díl mohli diváci shlédnout až v roce 1983. Tehdy si ho nenechalo ujít rekordních 125 milionů diváků.

M.A.S.H.
Foto: Profimedia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama