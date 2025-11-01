Premiérový díl se vysílal v září 1972 a přestože první díly mezi diváky příliš nezabodovaly, postupem času se sledovanost seriálu zvyšovala. Televizní klasikou se seriál stal i v České republice, kde je stále s úspěchem reprízován. Čeští diváci se ale s jeho hrdiny mohli poprvé seznámit až v první polovině 90. let, kdy již letitý seriál koupila tehdy začínající televize Nova.
