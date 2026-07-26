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KVÍZ: Zní úplně normálně, spisovná ale být nemusí. Většina Čechů se alespoň jednou splete

Spisovná čeština
Některá slova používáme naprosto samozřejmě, jenže teprve při pohledu do pravidel zjistíme, že spisovná čeština je má často nastavená jinak, než si myslíme.Foto: Shutterstock
Spisovná čeština
Některá slova používáme naprosto samozřejmě, jenže teprve při pohledu do pravidel zjistíme, že spisovná čeština je má často nastavená jinak, než si myslíme.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Spisovná nebo nespisovná? Některá slova používáme denně, ale ne vždy správně. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jestli zvládnete rozlišit spisovnou češtinu od běžné hovorové. Uvidíte, že to někdy není tak snadné, jak se může zdát.

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Čeština je krásný, ale náročný jazyk. Zatímco v běžné mluvě si často vystačíme s hovorovými výrazy nebo slangem, ve formální komunikaci bychom měli dbát na spisovnost. Jenže právě v tom často chybujeme.

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Problémem je, že hranice mezi spisovným a nespisovným výrazem se v každodenní mluvě stírá. Čeština je totiž jazyk živý – vyvíjí se, přizpůsobuje, nasává cizí výrazy i slova z různých nářečí. Výsledkem je jazyková pestrost, která je bohatstvím i výzvou zároveň. A zatímco některé nespisovné výrazy zůstávají tolerovány v běžné mluvě, jiné byste v úředním dopise rozhodně použít neměli.

Jak poznat, co je spisovné?

Spisovná čeština má přesná pravidla. Jsou to ta slova a jazykové jevy, které jsou kodifikovány – tedy uvedeny v oficiálních jazykových příručkách jako Slovník spisovné češtiny nebo Pravidla českého pravopisu. Kromě slovní zásoby sem patří i správná gramatika, slovosled a výslovnost.

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Znalost spisovné češtiny není jen o tom, jak mluvit „hezky. Je to dovednost, která se uplatní ve škole, v práci, při psaní e-mailů, životopisů nebo úředních dokumentů. Umět rozlišit jazykové vrstvy ukazuje, že rozumíte situaci, ve které se nacházíte – a že se dokážete vyjádřit s respektem k posluchačům nebo čtenářům.

A co vy?

Troufnete si rozpoznat, co je ještě spisovné, a co už ne? V našem jazykovém kvízu si to můžete otestovat. Některé otázky vás možná překvapí – a možná se naučíte i něco nového.

Zdroj: Ústav pro jazyk český

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