Čeština je krásný, ale náročný jazyk. Zatímco v běžné mluvě si často vystačíme s hovorovými výrazy nebo slangem, ve formální komunikaci bychom měli dbát na spisovnost. Jenže právě v tom často chybujeme.
KVÍZ: Zní úplně normálně, spisovná ale být nemusí. Většina Čechů se alespoň jednou splete
Spisovná nebo nespisovná? Některá slova používáme denně, ale ne vždy správně. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jestli zvládnete rozlišit spisovnou češtinu od běžné hovorové. Uvidíte, že to někdy není tak snadné, jak se může zdát.
Problémem je, že hranice mezi spisovným a nespisovným výrazem se v každodenní mluvě stírá. Čeština je totiž jazyk živý – vyvíjí se, přizpůsobuje, nasává cizí výrazy i slova z různých nářečí. Výsledkem je jazyková pestrost, která je bohatstvím i výzvou zároveň. A zatímco některé nespisovné výrazy zůstávají tolerovány v běžné mluvě, jiné byste v úředním dopise rozhodně použít neměli.
Jak poznat, co je spisovné?
Spisovná čeština má přesná pravidla. Jsou to ta slova a jazykové jevy, které jsou kodifikovány – tedy uvedeny v oficiálních jazykových příručkách jako Slovník spisovné češtiny nebo Pravidla českého pravopisu. Kromě slovní zásoby sem patří i správná gramatika, slovosled a výslovnost.
Znalost spisovné češtiny není jen o tom, jak mluvit „hezky“. Je to dovednost, která se uplatní ve škole, v práci, při psaní e-mailů, životopisů nebo úředních dokumentů. Umět rozlišit jazykové vrstvy ukazuje, že rozumíte situaci, ve které se nacházíte – a že se dokážete vyjádřit s respektem k posluchačům nebo čtenářům.
A co vy?
Troufnete si rozpoznat, co je ještě spisovné, a co už ne? V našem jazykovém kvízu si to můžete otestovat. Některé otázky vás možná překvapí – a možná se naučíte i něco nového.