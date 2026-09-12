Příjmení používáme každý den, aniž bychom se příliš zamýšleli nad tím, odkud se vlastně vzala. Napadlo vás někdy, co znamená právě to vaše? Dnes je vnímáme jako samozřejmou součást identity a rodinného dědictví. Jejich vznik ale souvisel především s praktickou potřebou.
KVÍZ: Znáte skutečný původ českých příjmení? Správně odpoví jen lidé s nadprůměrným jazykovým rozhledem
Přemýšleli jste někdy, proč je v Česku tolik Nováků nebo co původně znamenala příjmení Svoboda či Procházka? Některá česká příjmení vznikla podle dávných řemesel, jiná odkazují na vzhled, povahu nebo místo, odkud jejich nositel pocházel. Za mnohými se ale skrývají i překvapivé příběhy a pozoruhodné historické souvislosti.
Příjmení používáme každý den, aniž bychom se příliš zamýšleli nad tím, odkud se vlastně vzala. Napadlo vás někdy, co znamená právě to vaše? Dnes je vnímáme jako samozřejmou součást identity a rodinného dědictví. Jejich vznik ale souvisel především s praktickou potřebou.
Když ve středověku přestala samotná křestní jména stačit k rozlišení stále početnějšího obyvatelstva, začala se mezi lidmi objevovat různá přízviska a přezdívky. Ta často prozrazovala, čím se člověk živil, jak vypadal, jakou měl povahu nebo odkud pocházel.
Někdy odkazovala také na otce či jiného předka. Z původně neformálních označení se postupně stala dědičná příjmení a jejich podoba se v českých zemích definitivně ustalovala až v průběhu 18. století. Původ některých jmen dnes odhalíme poměrně snadno, u jiných už jejich význam na první pohled nepoznáme.
Naše představy navíc mohou být zavádějící – slova, z nichž příjmení vznikala, totiž mohla mít před stovkami let úplně jiný význam nebo se vztahovala ke skutečnostem, které jsou nám dnes už cizí. Česká příjmení proto představují pozoruhodnou kroniku každodenního života našich předků.
V roce 2016 bylo v Česku evidováno přibližně 65 tisíc různých příjmení. Jak dobře se v jejich původu vyznáte? Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, jestli dokážete odhalit, co se skrývá za nejznámějšími českými příjmeními.