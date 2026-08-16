Pravidelné duševní aktivity, učení, vybavování vzpomínek i řešení různých úkolů jsou příjemným způsobem, jak udržovat mysl aktivní.
Kvíz pro šedesátníky: Těchto 20 otázek prověří, jak dobře vám ještě slouží paměť
Vzpomínáte si na Gottwaldov, embéčko, Igráčka nebo slavné české filmové hlášky? Vyzkoušejte si náš zábavný test paměti a znalostí, který vás zavede do české historie, kultury i vzpomínek na každodenní život minulých desetiletí. Čeká vás 20 otázek, které prověří nejen paměť, ale také pozornost, postřeh a schopnost vybavit si známé informace.
Pravidelné duševní aktivity, učení, vybavování vzpomínek i řešení různých úkolů jsou příjemným způsobem, jak udržovat mysl aktivní.
Připravili jsme pro vás proto zábavnou cestu českou historií, kulturou a každodenním životem minulých desetiletí. Zavzpomínáte si na oblíbené filmy a pohádky, známé osobnosti, československé výrobky, auta, hračky i reálie, které mnozí z vás dobře znají z vlastního života.
Nejde přitom o žádnou zkoušku nebo lékařský test. Smyslem je především pobavit se, zavzpomínat a trochu procvičit pozornost a paměť. Některé otázky pro vás budou hračka, jiné možná na chvíli potrápí paměť.
A právě to k podobnému kvízu patří. Udělejte si pohodlí, uvařte si oblíbený čaj nebo kávu a pusťte se do toho. Kolik správných odpovědí dokážete získat?