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Kvíz pro šedesátníky: Těchto 20 otázek prověří, jak dobře vám ještě slouží paměť

Petra Holakovská
Petra Holakovská

Vzpomínáte si na Gottwaldov, embéčko, Igráčka nebo slavné české filmové hlášky? Vyzkoušejte si náš zábavný test paměti a znalostí, který vás zavede do české historie, kultury i vzpomínek na každodenní život minulých desetiletí. Čeká vás 20 otázek, které prověří nejen paměť, ale také pozornost, postřeh a schopnost vybavit si známé informace.

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Pravidelné duševní aktivity, učení, vybavování vzpomínek i řešení různých úkolů jsou příjemným způsobem, jak udržovat mysl aktivní.

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Připravili jsme pro vás proto zábavnou cestu českou historií, kulturou a každodenním životem minulých desetiletí. Zavzpomínáte si na oblíbené filmy a pohádky, známé osobnosti, československé výrobky, auta, hračky i reálie, které mnozí z vás dobře znají z vlastního života.

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Nejde přitom o žádnou zkoušku nebo lékařský test. Smyslem je především pobavit se, zavzpomínat a trochu procvičit pozornost a paměť. Některé otázky pro vás budou hračka, jiné možná na chvíli potrápí paměť. 

A právě to k podobnému kvízu patří. Udělejte si pohodlí, uvařte si oblíbený čaj nebo kávu a pusťte se do toho. Kolik správných odpovědí dokážete získat?

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