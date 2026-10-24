Příběhy mají zvláštní moc, dokážou nás v jediném okamžiku přenést do rozpáleného kolumbijského městečka, mrazivých petrohradských uliček, na palubu rozbouřené velrybářské lodi i do tajuplných chodeb středověkého opatství.
Kvíz pro literární elitu. Poznáte autory nejslavnějších románů historie bez jediného zaváhání?
Některé knihy se staly takovými legendami, že jejich hrdiny známe skoro jako staré známé a jejich příběhy nás provázejí celé generace. Ale dokážete si ke slavným literárním dílům bez zaváhání přiřadit jejich autory? Ověřte si, co vám ze školních lavic i vlastních čtenářských zážitků zůstalo v paměti.
Příběhy mají zvláštní moc, dokážou nás v jediném okamžiku přenést do rozpáleného kolumbijského městečka, mrazivých petrohradských uliček, na palubu rozbouřené velrybářské lodi i do tajuplných chodeb středověkého opatství.
Klasická literatura není jen pasivní vzpomínkou na školní lavice, představuje živoucí mapu lidské zkušenosti, strhujících osobních dramat, hlubokých filozofických úvah i nemilosrdně přesných vizí budoucnosti.
A zatímco názvy kultovních děl jako Sto roků samoty, Zločin a trest či Válka s Mloky zná téměř každý, jména jejich tvůrců občas pokryje prach zapomnění.
Přitom za každou nezapomenutelnou myšlenkou stojí autoři s fascinujícím osudem – vizionáři, kteří tvořili pod tlakem dluhů, v exilu, uprostřed válečných vřav i z čisté touhy zanechat po sobě trvalý otisk.
Dokážete bez zaváhání určit, čí rukopis vdechl život ikonickým postavám a příběhům světového i českého písemnictví? Poznáte, kdo stál za zrodem nesmrtelných románů, básní a dramat?
Ponořte se do našeho kvízu, otestujte své znalosti a zjistěte, jak dobře se orientujete v klenotech literární historie!