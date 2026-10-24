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Kvíz pro literární elitu. Poznáte autory nejslavnějších románů historie bez jediného zaváhání?

Petra Holakovská
Petra Holakovská

Některé knihy se staly takovými legendami, že jejich hrdiny známe skoro jako staré známé a jejich příběhy nás provázejí celé generace. Ale dokážete si ke slavným literárním dílům bez zaváhání přiřadit jejich autory? Ověřte si, co vám ze školních lavic i vlastních čtenářských zážitků zůstalo v paměti.

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Příběhy mají zvláštní moc, dokážou nás v jediném okamžiku přenést do rozpáleného kolumbijského městečka, mrazivých petrohradských uliček, na palubu rozbouřené velrybářské lodi i do tajuplných chodeb středověkého opatství. 

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Klasická literatura není jen pasivní vzpomínkou na školní lavice, představuje živoucí mapu lidské zkušenosti, strhujících osobních dramat, hlubokých filozofických úvah i nemilosrdně přesných vizí budoucnosti.

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A zatímco názvy kultovních děl jako Sto roků samoty, Zločin a trest či Válka s Mloky zná téměř každý, jména jejich tvůrců občas pokryje prach zapomnění.

Přitom za každou nezapomenutelnou myšlenkou stojí autoři s fascinujícím osudem vizionáři, kteří tvořili pod tlakem dluhů, v exilu, uprostřed válečných vřav i z čisté touhy zanechat po sobě trvalý otisk.

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Dokážete bez zaváhání určit, čí rukopis vdechl život ikonickým postavám a příběhům světového i českého písemnictví? Poznáte, kdo stál za zrodem nesmrtelných románů, básní a dramat?

Ponořte se do našeho kvízu, otestujte své znalosti a zjistěte, jak dobře se orientujete v klenotech literární historie!

VIDEO: Některé neúspěchy vás posunou, jiné se jmenují Pavel. Jak prošvihnout životní šanci a přežít to

Všichni rádi vyprávějí, co se jim povedlo. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková to tentokrát berou z opačné strany a vytahují neúspěchy, přešlapy a okamžiky, které by se do motivačního rozhovoru nevešly. Dojde na nula bodů z herectví i zpěvu, ztracení se v Istanbulu, katastrofální orientační smysl, lidi, které člověk potkává opakovaně a pokaždé poprvé, i jednoho bývalého, jehož jméno se stalo synonymem osobního neúspěchu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková
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