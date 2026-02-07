Devadesátá léta byla pro české diváky televizní jízdou, jaká tu do té doby neměla obdoby. Po letech omezené nabídky se obrazovky otevřely světu a do obýváků začaly proudit zahraniční seriály, telenovely i akční filmy. Každý večer přinášel něco nového a pro mnoho rodin se sledování televize stalo společným rituálem.
Kvíz: Přátelé drobného hazardu. Poznáte kultovní televizní pořady 90. let jen podle fotek?
Po revoluci si televizní fanoušci přišli na své. Programy zaplavila vlna západní popkultury – od nekonečných telenovel přes detektivky až po seriály pro teenagery. Česká televize i nově vznikající stanice si zároveň chtěly ukrojit svůj díl pozornosti, a tak rozjely reality show, hudební hitparády i soutěže, v nichž se dalo vyhrát slušné peníze.
Zároveň ale nezůstalo jen u dovozu ze zahraničí. Domácí stanice rychle pochopily, že diváci chtějí víc než jen přebírané hity, a začaly chrlit vlastní pořady. Vznikaly první velké soutěže, hudební hitparády i show, které měly blíž k zábavě než k vážnému vysílání. Některé z nich se staly doslova kultovními a jejich hlášky či znělky si lidé pamatují dodnes.
Televize tehdy nebyla jen kulisou, ale hlavním zdrojem zábavy, informací i společných zážitků. Neexistovaly streamovací platformy ani možnost pustit si pořad zpětně, a tak kdo nestihl vysílání, měl smůlu. Právě proto mají pořady z 90. let dodnes zvláštní kouzlo – připomínají dobu, kdy se svět na chvíli zastavil u jedné obrazovky.
