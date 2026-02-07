Přeskočit na obsah
7. 2. Veronika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kvíz: Přátelé drobného hazardu. Poznáte kultovní televizní pořady 90. let jen podle fotek?

Televizní obrazovky, ikonické znělky a pořady, u kterých se v 90. letech scházela celá rodina – vzpomenete si ještě, co tehdy běželo večer po zprávách?
Televizní obrazovky, ikonické znělky a pořady, u kterých se v 90. letech scházela celá rodina – vzpomenete si ještě, co tehdy běželo večer po zprávách?Foto: Shutterstock
Televizní obrazovky, ikonické znělky a pořady, u kterých se v 90. letech scházela celá rodina – vzpomenete si ještě, co tehdy běželo večer po zprávách?
Televizní obrazovky, ikonické znělky a pořady, u kterých se v 90. letech scházela celá rodina – vzpomenete si ještě, co tehdy běželo večer po zprávách?Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po revoluci si televizní fanoušci přišli na své. Programy zaplavila vlna západní popkultury – od nekonečných telenovel přes detektivky až po seriály pro teenagery. Česká televize i nově vznikající stanice si zároveň chtěly ukrojit svůj díl pozornosti, a tak rozjely reality show, hudební hitparády i soutěže, v nichž se dalo vyhrát slušné peníze.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Devadesátá léta byla pro české diváky televizní jízdou, jaká tu do té doby neměla obdoby. Po letech omezené nabídky se obrazovky otevřely světu a do obýváků začaly proudit zahraniční seriály, telenovely i akční filmy. Každý večer přinášel něco nového a pro mnoho rodin se sledování televize stalo společným rituálem.

Vědomostní kvíz
Vědomostní kvíz

Prokážete své znalosti, nebo budete jen hádat? Otestujte se v kvízu všeobecného přehledu

Volný čas

Zároveň ale nezůstalo jen u dovozu ze zahraničí. Domácí stanice rychle pochopily, že diváci chtějí víc než jen přebírané hity, a začaly chrlit vlastní pořady. Vznikaly první velké soutěže, hudební hitparády i show, které měly blíž k zábavě než k vážnému vysílání. Některé z nich se staly doslova kultovními a jejich hlášky či znělky si lidé pamatují dodnes.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pamatujete si data, která změnila svět? Tenhle historický kvíz odhalí, jak jste na tom

Televize tehdy nebyla jen kulisou, ale hlavním zdrojem zábavy, informací i společných zážitků. Neexistovaly streamovací platformy ani možnost pustit si pořad zpětně, a tak kdo nestihl vysílání, měl smůlu. Právě proto mají pořady z 90. let dodnes zvláštní kouzlo – připomínají dobu, kdy se svět na chvíli zastavil u jedné obrazovky.

Reklama

Jak jste dopadli? Zorientovali jste se ve všech otázkách, nebo vám některé doslova zavařily paměť? Pokud se vám tenhle kvíz nepovedl podle představ, nic se neděje – vyzkoušejte jiný a třeba vám sedne víc: 12 otázek, které odhalí, jak vám to opravdu myslí: Tenhle matematický kvíz nezvládne každý

Zdroj: Česká televize, Seznam Médium, Refresher.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama