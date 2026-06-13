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KVÍZ: Práce služky i smrt při tragické nehodě vrtulníku. Vyznáte se v příbězích prvních českých dam?

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Eva Pavlová se po boku Petra Pavla stala další českou první dámou. Jak dobře ale znáte ženy, které tuto roli zastávaly před ní? Otestujte se v kvízu, zda se vyznáte v jejich jménech, osudech i příbězích spojených s Pražským hradem.

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Role první dámy bývá na první pohled spojovaná hlavně s reprezentací, oficiálními návštěvami a životem po boku prezidenta. Jenže za slavnostními róbami a fotografiemi z Pražského hradu se často skrývaly mnohem složitější příběhy. Některé z těchto žen zažily velké lásky, jiné těžké životní zkoušky, ztráty, nucený odchod do ústraní nebo tragické konce.

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České a československé první dámy přitom nebyly jen tichým doprovodem svých mužů. Každá z nich do této role vstupovala v jiné době a za jiných okolností, od první republiky přes válku a komunismus až po současnost. Některé se veřejného života účastnily aktivně, jiné zůstávaly spíš v pozadí. Otestujte si v našem kvízu, jak dobře znáte jejich osudy i méně známé detaily z jejich života.

Zdroj: redakční zpracování

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