Role první dámy bývá na první pohled spojovaná hlavně s reprezentací, oficiálními návštěvami a životem po boku prezidenta. Jenže za slavnostními róbami a fotografiemi z Pražského hradu se často skrývaly mnohem složitější příběhy. Některé z těchto žen zažily velké lásky, jiné těžké životní zkoušky, ztráty, nucený odchod do ústraní nebo tragické konce.
KVÍZ: Práce služky i smrt při tragické nehodě vrtulníku. Vyznáte se v příbězích prvních českých dam?
Eva Pavlová se po boku Petra Pavla stala další českou první dámou. Jak dobře ale znáte ženy, které tuto roli zastávaly před ní? Otestujte se v kvízu, zda se vyznáte v jejich jménech, osudech i příbězích spojených s Pražským hradem.
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České a československé první dámy přitom nebyly jen tichým doprovodem svých mužů. Každá z nich do této role vstupovala v jiné době a za jiných okolností, od první republiky přes válku a komunismus až po současnost. Některé se veřejného života účastnily aktivně, jiné zůstávaly spíš v pozadí. Otestujte si v našem kvízu, jak dobře znáte jejich osudy i méně známé detaily z jejich života.
Zdroj: redakční zpracování
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