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KVÍZ: Noční můra všech školáků. 14 chytáků s číslovkami prověří i zkušené češtináře

Petra Holakovská
Petra Holakovská

Víte, jak správně napsat číslovky, nebo vás občas zradí mezery, tečky či koncovky? Otestujte si své znalosti češtiny v kvízu plném záludností, na kterých se snadno nachytá i zkušený češtinář.

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S psaním číslovek se v běžném i pracovním životě setkáváme prakticky neustále od udávání věku přes zápis kalendářních dat až po uvádění cen, slev, hmotností či časových údajů. 

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Přestože se správný zápis čísel může na první pohled zdát jako drobný detail, ve skutečnosti má zásadní vliv na přehlednost, jednoznačnost a celkovou estetickou i odbornou úroveň celého textu. Mezi vůbec nejrozšířenější chyby v češtině patří nadbytečné připojování pádových koncovek k číslicím, chybějící mezery mezi číslem a jednotkou nebo neschopnost rozlišit, kdy symbol procent zastupuje podstatné jméno a kdy přídavné jméno.

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Cílem tohoto kvízu není pouze zkontrolovat vaše znalosti, ale také vám pomoci si jednotlivé principy přirozenou a zábavnou formou upevnit. U každé otázky naleznete po zvolení odpovědi přehledný infobox s jasným vysvětlením gramatické či typografické normy.

Díky tomu si neověříte jen svou jazykovou intuici, ale zároveň si odnesete konkrétní praktické tipy do běžného psaní. Přijměte výzvu a zjistěte, jak si vedete v porovnání s ostatními!

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