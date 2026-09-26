S psaním číslovek se v běžném i pracovním životě setkáváme prakticky neustále – od udávání věku přes zápis kalendářních dat až po uvádění cen, slev, hmotností či časových údajů.
KVÍZ: Noční můra všech školáků. 14 chytáků s číslovkami prověří i zkušené češtináře
Víte, jak správně napsat číslovky, nebo vás občas zradí mezery, tečky či koncovky? Otestujte si své znalosti češtiny v kvízu plném záludností, na kterých se snadno nachytá i zkušený češtinář.
S psaním číslovek se v běžném i pracovním životě setkáváme prakticky neustále – od udávání věku přes zápis kalendářních dat až po uvádění cen, slev, hmotností či časových údajů.
Přestože se správný zápis čísel může na první pohled zdát jako drobný detail, ve skutečnosti má zásadní vliv na přehlednost, jednoznačnost a celkovou estetickou i odbornou úroveň celého textu. Mezi vůbec nejrozšířenější chyby v češtině patří nadbytečné připojování pádových koncovek k číslicím, chybějící mezery mezi číslem a jednotkou nebo neschopnost rozlišit, kdy symbol procent zastupuje podstatné jméno a kdy přídavné jméno.
Cílem tohoto kvízu není pouze zkontrolovat vaše znalosti, ale také vám pomoci si jednotlivé principy přirozenou a zábavnou formou upevnit. U každé otázky naleznete po zvolení odpovědi přehledný infobox s jasným vysvětlením gramatické či typografické normy.
Díky tomu si neověříte jen svou jazykovou intuici, ale zároveň si odnesete konkrétní praktické tipy do běžného psaní. Přijměte výzvu a zjistěte, jak si vedete v porovnání s ostatními!