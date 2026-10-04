Naše planeta je plná fascinujících kontrastů, neuvěřitelných přírodních úkazů a monumentálních lidských děl. Od nedozírných a temných oceánských hlubin až po majestátní vrcholky hor sahající do mraků.
KVÍZ: Největší ostrov, nejhlubší místo i nejrychlejší zvíře. Na těchto 15 otázek by měl znát odpovědi každý
Nejhlubší místo planety, největší živočich, nejvyšší vodopád nebo největší ostrov světa. Některé světové rekordy známe zpaměti, jiné dokážou pořádně překvapit. Jak jste na tom se znalostmi světových „nej“? Připravili jsme pro vás soubor nejzajímavějších otázek, u kterých si můžete své znalosti prověřit.
Naše planeta je plná fascinujících kontrastů, neuvěřitelných přírodních úkazů a monumentálních lidských děl. Od nedozírných a temných oceánských hlubin až po majestátní vrcholky hor sahající do mraků.
Světová „nej“ nás odjakživa přitahují a fascinují. Připomínají nám, jak pestrá, rozmanitá a v mnoha ohledech neprozkoumaná naše Země vlastně je.
Některé z těchto rekordů se učily už generace před námi a staly se součástí všeobecného přehledu. Jiné vznikají přímo před našima očima díky pokroku lidstva, nebo byly objevovány teprve nedávno za použití moderních technologií.
Ponořte se do světa unikátů, které utvářejí naši historii i současnost, a vydejte se na cestu po těch nejzajímavějších místech a fenoménech naší planety.