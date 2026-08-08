Vyjmenovaná slova patří k věcem, které jsme se na základní škole učili téměř nazpaměť. Být, bydlet, obyvatel, byt… Tehdy jsme možná dokázali celé řady odříkat bez zaváhání. Jenže od školních lavic uplynulo pár let a najednou si člověk při psaní obyčejné zprávy není jistý, jestli má být ve slově měkké, nebo tvrdé „i“.
Kvíz: Myslíte, že vyjmenovaná slova zvládáte? Pár chytáků vám může rychle srazit sebevědomí
Vyjmenovaná slova se učí děti už ve třetí třídě a každý by je měl umět, jako když bičem mrská. Jak jste na tom se znalostmi mateřského jazyka? To ukáže náš kvíz.
Právě vyjmenovaná slova patří k nejznámějším českým pravopisným pravidlům. Pomáhají nám rozhodnout, kdy po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V a Z napsat „y“ a kdy naopak „i“. Ve skutečnosti ale nejde jen o mechanicky naučený seznam. Důležité je znát také slova příbuzná a především správně pochopit jejich význam.
A právě tady začínají problémy.
Jedno písmeno může změnit celý význam
Čeština si s námi ráda hraje. Některá slova znějí stejně nebo velmi podobně, ale podle toho, zda v nich použijeme „i“, nebo „y“, znamenají něco úplně jiného.
Typickým příkladem je dvojice „být“ a „bít“. Zatímco první sloveso souvisí s existencí, druhé znamená například někoho udeřit. Stejně tak můžeme něco „nabýt“, tedy získat, ale také něco „nabít“, například baterii.
Podobných dvojic existuje víc a právě na nich často ztroskotají i lidé, kteří jinak píší bez větších problémů. Nestačí totiž vědět, že určité slovo patří mezi vyjmenovaná. Musíme zároveň pochopit, co přesně chceme říct.
Školní poučky se z hlavy pomalu vytrácejí
V dětství jsme vyjmenovaná slova pravidelně opakovali, psali diktáty a učitelé nás na každou chybu upozorňovali. V dospělosti už podobný každodenní trénink většinou nemáme. A pokud některá slova nepoužíváme často, není divu, že začne jistota slábnout.
Navíc dnes velkou část textů píšeme na telefonu nebo počítači, kde nám s pravopisem pomáhají automatické opravy. To je sice pohodlné, zároveň ale můžeme mít pocit, že pravidla ovládáme lépe, než tomu ve skutečnosti je.
Dokud samozřejmě automatickou kontrolu vypneme
Největší potíže dělají slova, která nevypadají podezřele
Záludnost českého pravopisu spočívá i v tom, že nejvíc nechybujeme u slov, o kterých víme, že jsou složitá. Naopak nás často nachytají ta úplně obyčejná.
Stačí chvíle nepozornosti a člověk začne přemýšlet nad slovem, které napsal už tisíckrát. Najednou si není jistý, zda něco „vyplývá“ z okolností, jestli někdo „vzlyká“, nebo zda je správně „slyšet“. Čím déle na slovo koukáme, tím podivněji někdy vypadá.
A pak jsou tu slova příbuzná. Právě ta bývají ještě větším chytákem než samotný seznam vyjmenovaných slov. Základní řadu si možná vybavíme, ale dokázali bychom bez zaváhání správně napsat všechny její odvozeniny?
Čeština umí srazit sebevědomí během několika vteřin
Pravopis je zvláštní disciplína. Člověk může mít pocit, že češtinu ovládá dokonale, dokud před něj někdo nepoloží několik vět s doplňováním „i“ a „y“. Najednou se vrací vzpomínky na diktáty, červenou propisku a nervózní přemýšlení nad každým slovem.
Na druhou stranu právě proto jsou podobné jazykové kvízy tak návykové. Nejde jen o správné odpovědi, ale také o malý souboj se svou vlastní pamětí. Kolik toho z učiva základní školy v hlavě skutečně zůstalo?
Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli byste z vyjmenovaných slov dostali jedničku i dnes. Možná budete překvapeni, která zdánlivě jednoduchá slova vás dokážou nachytat.