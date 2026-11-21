Školní léta jsou sice dávno za námi, ale některé informace v paměti zůstávají překvapivě dlouho. Jiné se naopak vytrácejí a člověk si na ně vzpomene až ve chvíli, kdy je znovu potřebuje. Možná budete sami překvapeni, které znalosti vám naskočí okamžitě a nad kterými budete muset chvíli přemýšlet.
KVÍZ: Myslíte, že máte všeobecný přehled? Učivo sedmé třídy vás rychle vyvede z omylu
Pamatujete si ještě, proč se střídají roční období, jak funguje lidské srdce nebo kolik stupňů má pravý úhel? Sedmá třída přináší řadu témat, která se nám kdysi zdála samozřejmá, ale po letech dokážou pořádně potrápit paměť. Připravili jsme 20 otázek z různých školních předmětů. Ověřte si, jestli byste dnes patřili mezi premianty, nebo byste potřebovali trochu doučování.
Školní léta jsou sice dávno za námi, ale některé informace v paměti zůstávají překvapivě dlouho. Jiné se naopak vytrácejí a člověk si na ně vzpomene až ve chvíli, kdy je znovu potřebuje. Možná budete sami překvapeni, které znalosti vám naskočí okamžitě a nad kterými budete muset chvíli přemýšlet.
Největší problém někdy nepředstavují náročné otázky, ale právě ty, u kterých máme pocit, že odpověď přece musí být samozřejmá. Nenechte se proto zmást zdánlivou jednoduchostí zadání. I otázka, která na první pohled vypadá jako naprostá samozřejmost, vás může ve finále pořádně vykolejit.
Každý má navíc trochu jiné silné stránky. Někdo si bez problémů vybaví historické události, jiný má skvělý přehled o přírodě nebo mu nedělají potíže počty. Tentokrát ale nebude rozhodovat specializace na jeden obor, nýbrž šíře vašich znalostí. Tak se pusťte do testu a uvidíte, jak si povedete.