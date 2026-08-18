Moravské nářečí je nejen bohaté a barvité, ale často i pořádně záludné. Výrazy jako aj, brélit nebo gizd mohou někomu znít vtipně, jinému zase naprosto neznámě. Přitom jde o běžná slova, která na Moravě slýcháte denně – a která dokážou zamotat hlavu i rodilým mluvčím češtiny z jiných koutů republiky.
Kvíz: Moraváci se budou smát, Češi tápat. Kolik z těchto nářečních slov opravdu znáte?
Moravština je plná výrazů, které mohou Čechům znít jako z úplně jiného jazyka. Znáte jejich význam, nebo jen tipujete? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli byste na Moravě obstáli v běžné konverzaci!
Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama
V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře moravštině rozumíte. Zvládnete přeložit výraz pro rozjašené dítě, chlapíka, co se rád předvádí, nebo třeba obyčejné „i“? Není to jen legrace – poznávání nářečí je i způsob, jak lépe porozumět různorodosti českého jazyka a bohaté kulturní tradici jednotlivých regionů. Tak schválně, kolik správných odpovědí zvládnete?
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama