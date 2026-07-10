Čeština – ať už gramatika nebo literatura – patří bezesporu k nejdůležitějším školním předmětům. Náš jazyk je plný záludností, které dokážou potrápit nejen cizince, ale i rodilé mluvčí. Vyzkoušejte si v kvízu, jak zvládáte učivo základní školy. Tyto znalosti by měl ovládat každý nebo ne?
KVÍZ: Málokdo dá školní diktát bez chyby. Troufnete si na češtinu, která potrápí i jedničkáře?
Češtinu ve škole většina lidí buď milovala, nebo nenáviděla – nic mezi tím. Přesto by měl základy pravopisu ovládat každý. Připravili jsme pro vás krátký kvíz ve stylu školního diktátu, který prověří, jak na tom jste. Zvládnete bez chyby, nebo si budete muset oprášit stará pravidla?
Čeština patří k nejtěžším jazykům světa
Není to jen naše domněnka – český jazyk opravdu patří mezi nejkomplikovanější na světě. Pro cizince je to často noční můra plná pádů, shod a výjimek. Ale náročná není jen čeština. Podobně těžké jsou například arabština, japonština, finština, maďarština nebo mandarínština.
Čeština je ve světě právem považována za jeden z nejnáročnějších jazyků – a není to náhoda. Komplikovaný systém skloňování a časování, sedm pádů, bohatá deklinace a řada výjimek, které často nedávají smysl ani rodilým mluvčím, dělají z češtiny skutečný oříšek. Podle amerického institutu Foreign Service Institute spadá do jazyků 3. až 4. kategorie, což znamená, že průměrnému anglicky mluvícímu člověku trvá 1100 až 2200 hodin, než dosáhne profesionální úrovně.
Náročná je i výslovnost – chybný foném může změnit význam slova, a volný slovosled zase nabízí mnoho možností, jak větu vyjádřit, což je pro cizince matoucí. Ovládnout češtinu tak vyžaduje nejen dobrou paměť, ale i cit pro jazyk, rytmus a smysl pro kontext. A přiznejme si – občas se v tom ztratíme i my sami.
Jak si vyzkoušet náš diktátový kvíz?
Nepotřebujete nic víc než vlastní znalosti češtiny. Stačí začít kvíz níže a na konci zjistíte, jak jste na tom – obstojíte jako jazykový profík, nebo je čas oprášit pravidla?