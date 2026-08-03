KVÍZ: Kolik kostí má lidské tělo, ví každý. Ale co dokáže žaludeční kyselina? Tady mnozí pohoří

Lidské tělo se právem označuje za dokonalý a neuvěřitelně důmyslný stroj. Každou vteřinu v něm probíhá nepřeberné množství procesů, které většinou fungují tak samozřejmě, že nad nimi ani nepřemýšlíme. A přestože ve svém těle žijeme od prvního až do posledního nádechu, dokáže nás stále překvapovat tím, co všechno umí.
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Lidské tělo je fascinující mechanismus, který nás dokáže překvapovat i po staletích jeho zkoumání. Některé jeho schopnosti bereme jako samozřejmost, jiné znějí skoro neuvěřitelně. Jak dobře ale znáte vlastní tělo doopravdy?
Lidské tělo se právem označuje za dokonalý a neuvěřitelně důmyslný stroj. Každou vteřinu v něm probíhá nepřeberné množství procesů, které většinou fungují tak samozřejmě, že nad nimi ani nepřemýšlíme. A přestože ve svém těle žijeme od prvního až do posledního nádechu, dokáže nás stále překvapovat tím, co všechno umí.
Základy anatomie jsme se všichni učili ve škole, jenže ruku na srdce – kolik si toho dnes opravdu pamatujete? Možná si ještě vybavíte obrázek lidského těla z učebnice nebo názvy některých orgánů. Ty nejzajímavější a nejpodivuhodnější detaily o tom, jak naše tělo funguje, ale časem často vyšumí z paměti.
A právě proto jsme pro vás připravili kvíz, který vás na chvíli vrátí do školních lavic. Čeká vás 20 otázek o lidském těle, na které můžete odpovědět podle svých znalostí – nebo jednoduše tipnout. Některé vás možná zaskočí, jiné překvapí a u dalších si řeknete, že tohle jste měli vědět už dávno.