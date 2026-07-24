Čeština umí být krásná, ale také pořádně zákeřná. Stačí několik vět a i člověk, který ve škole míval z diktátů jedničky, začne pochybovat. Píše se v tomhle případě i, nebo y? Patří sem mě, nebo mně? A nebyla náhodou tahle výjimka úplně jinak, než si ji pamatujeme?
KVÍZ: Každý druhý Čech zaváhá. Zvládnete diktát z mateřštiny bez jediné chyby?
Myslíte si, že máte český pravopis v malíku? Tenhle diktát vás možná rychle vyvede z omylu – čekají v něm chytáky, na kterých ztroskotají i ti, kdo ve škole mívali jedničky.
Právě pravopis patří k věcem, u kterých si často myslíme, že je máme dávno pod kontrolou. V běžné komunikaci nám navíc pomáhá automatická oprava v telefonu nebo počítači, takže některá pravidla pomalu mizí z paměti. Jakmile ale našeptávač vypneme, mohou se objevit překvapivě velké mezery.
Školní pravidla, která dokážou potrápit i dospělé
Vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, předpony s- a z-, psaní velkých písmen nebo nenápadné rozdíly mezi „mě“ a „mně“. Na základní škole jsme podobná pravidla procvičovali pořád dokola. Po letech už je ale většina lidí nepoužívá vědomě. Správnou variantu často napíšeme jednoduše proto, že nám „vypadá lépe“.
A právě tady začíná problém. Jazykový cit dokáže hodně, není však neomylný. Některé chyby se navíc vyskytují tak často, že nesprávný zápis může na první pohled působit úplně přirozeně.
Tentokrát žádná nápověda
Následující diktát proto neprověří jen několik školních pouček. Čekají vás slova a věty, u kterých se snadno zarazí i zkušený pisatel. Některé odpovědi možná vystřelíte okamžitě, u jiných budete mít chuť hledat pomoc na internetu.
Tentokrát to ale zkuste bez něj. Žádná automatická kontrola pravopisu, žádný slovník a ideálně ani rada člověka sedícího vedle vás.
Možná zjistíte, že pravidla českého pravopisu ovládáte lépe, než jste čekali. Anebo vám několik zdánlivě obyčejných vět připomene dobu, kdy učitelka položila na stůl sešit, pronesla „vynechte řádek“ a ve třídě se rozhostilo nervózní ticho.