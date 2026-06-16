Znáte ten pocit, kdy se ráno probudíte v
designovém apartmánu obklopeném vinicemi, slunce se opírá do
pískovcových zdí a vy víte, že dnešní den bude přesně
takový, jaký si ho naplánujete? Zapomeňte na kompromisy. Jižní Morava letos odhodila svou tradiční „cyklistickou“ tvář a pod
heslem aktuální kampaně „Tuhle dovolenou řídím já“
vzkazuje všem ženám, že právě ony jsou těmi nejdůležitějšími
režisérkami společných zážitků.
KVÍZ: Jak se jmenuje nejhlubší propast střední Evropy ví každý. Vyznáte se ale v dalších krásách jižní Moravy?
Jižní Morava už není jen cílem cyklistů a milovníků vína. Letošní sezóna patří ženám – těm, které s elegancí a přehledem plánují rodinné výlety, i těm, které hledají inspiraci pro dokonalou dámskou jízdu. Přijměte pozvání do kraje, kde historie ožívá v příbězích silných osobností, kde se relaxace v lázních potkává s moderním designem a kde každá sklenka lokálního vína vypráví o slunci a tradici.
Znáte ten pocit, kdy se ráno probudíte v
designovém apartmánu obklopeném vinicemi, slunce se opírá do
pískovcových zdí a vy víte, že dnešní den bude přesně
takový, jaký si ho naplánujete? Zapomeňte na kompromisy. Jižní Morava letos odhodila svou tradiční „cyklistickou“ tvář a pod
heslem aktuální kampaně „Tuhle dovolenou řídím já“
vzkazuje všem ženám, že právě ony jsou těmi nejdůležitějšími
režisérkami společných zážitků.
Tato proměna image regionu není náhodná. Data z průzkumů návštěvnické spokojenosti za rok 2025 totiž jasně potvrdila to, co jsme možná tušily už dávno: ženy vnímají dovolenou jinak než muži. Zatímco pánové častěji vyhledávají adrenalinové výzvy, moderní cestovatelka dává přednost klidu, estetičnu a péči o sebe sama. Jižní Morava tak letos sází na „pohodovou atmosféru“, špičkovou gastronomii a architekturu, která vypráví hluboké lidské příběhy.
Památky, rituály i hradní legendy
Pokud se vydáte do Brna, nečekejte
jen prohlídku památek. Čeká vás setkání s historií textilních
magnátů a jejich rodin. Zdejší slavné vily jsou svědectvím o
progresivních vizích žen, které kdysi určovaly směr moderního
bydlení. Město ale pulzuje životem a kulturou přímo v ulicích a
během letní sezóny se tu každý víkend
něco děje, takže si jeho jedinečnou atmosféru můžete užít
naplno.
Krajina mimo město pak láká na rituály, které pohladí všechny smysly. Můžete se nechat unést vůní fialových lánů připomínajících Provence, nebo navštívit sady, které rozkvétají jako jedni z prvních poslů jara. Milovnice gastronomie zase ocení projekt, který jako na „zlatém podnose“ servíruje ty nejlepší kavárny a bistra v kraji. A až se den nachýlí k večeru, sklenka aromatického vína bude tou nejlepší tečkou.
Jižní Morava je krajem silných žen – od středověkých královen a tajemných hradních legend až po dnešní světové sportovní hvězdy a precizní vinařky, které do každé láhve vkládají svůj cit pro detail. Je to region, kde se můžete v mžiku proměnit v zámeckou dámu nebo se nechat hýčkat léčivou vodou v lázeňských městech.
Jste připraveny zjistit, jak dobře znáte region, který vám letos rozumí víc než kdy dřív? Otestujte své znalosti a nechte se inspirovat k cestě, kterou budete „řídit“ právě vy!