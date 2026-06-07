Češi patří mezi nejvášnivější houbaře v Evropě a výprava do lesa je pro mnohé z nás skoro stejně samozřejmá jako letní dovolená nebo víkend na chalupě. Stačí pár deštivých dnů, trochu tepla a sociální sítě se začnou plnit fotkami košíků plných hřibů, lišek nebo bedel. Jenže radost z úlovku by měla vždy doprovázet i opatrnost.
KVÍZ: Holubinku a muchomůrku zná každý. Poznáte ale další houby, které do košíků nepatří?
Češi patří mezi náruživé houbaře a z lesů si každoročně odnášejí úlovky v hodnotě miliard korun. Než ale vyrazíte s košíkem do přírody, vyzkoušejte si v kvízu, jak dobře poznáte jedlé houby od těch, které mohou být nebezpečné.
Některé houby pozná na první pohled téměř každý, jiné ale dokážou zmást i zkušenější sběrače. Jedlé druhy mohou mít nebezpečné dvojníky a drobný omyl se v lese nemusí vyplatit. Právě proto platí jednoduché pravidlo: do košíku patří jen houby, u kterých si jste opravdu jistí. Všechno ostatní je lepší nechat růst.
Náš velký houbařský kvíz prověří, jak dobře se v lese skutečně orientujete. Poznáte podle fotografie běžné druhy, které končí na pánvi, i ty, kterým je lepší se obloukem vyhnout? Otestujte si své znalosti dřív, než vyrazíte s košíkem mezi stromy.