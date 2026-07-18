Možná jste si už někdy nechali změřit své IQ – za symbolický poplatek to lze absolvovat na mnoha místech po celé republice. IQ testy se přirozeně liší podle věku – dětské verze jsou rozdělené do věkových kategorií a přizpůsobené vývojovým fázím. Nedílnou součástí těchto testů bývají numerické a logické úlohy, které prověřují schopnost vnímat souvislosti, dedukovat a přemýšlet v abstraktních pojmech.
KVÍZ: Dáte alespoň 12 z 15 správně? Pak vaše logické myšlení výrazně převyšuje průměr
Jak jste na tom s logikou, představivostí a schopností vnímat souvislosti? Připravili jsme pro vás zábavný IQ test, který prověří vaše myšlení – a hlavně u některých obrázků pěkně potrápí mozek. Zvládnete to bez nápovědy?
Testy IQ neměří životní moudrost ani empatii
Když se řekne IQ test, většina lidí si představí stránky plné číselných řad, geometrických obrazců a zvláštních hádanek. Naskočí i známé číslo 130, hranice pro členství v Mense, a představa, že kdo má vysoké IQ, musí být automaticky génius. Jenže skutečnost je složitější.
Testy inteligence neodhalují celkovou moudrost, cit pro druhé ani schopnost vycházet s lidmi. Měří specifický typ mentální výkonnosti – schopnost logického a rychlého uvažování, prostorovou orientaci, jazykový cit a talent řešit nové, neznámé problémy. A jejich historie sahá mnohem dál, než by se mohlo zdát.
Odkud se vlastně vzalo IQ? A proč nás tak baví ho porovnávat
První pokusy o měření inteligence sahají do 19. století – tehdy se věřilo, že inteligence souvisí s velikostí mozku. Teprve na začátku 20. století přišel francouzský psycholog Alfred Binet s novým přístupem: místo fyzických měření navrhl praktický test, který měl pomoci identifikovat děti, jež potřebují speciální výuku.
Jeho cílem nebyla soutěž o nejvyšší skóre, ale podpora těch, kteří ve škole ztráceli krok. Jenže čísla mají zvláštní kouzlo – snadno nás fascinují. A hlavně: rádi je porovnáváme. Měření IQ se tak během několika dekád stalo celosvětovým fenoménem. Dnes se testy používají v personalistice, při výběru na prestižní školy, ale i v televizních soutěžích o „nejchytřejšího Čecha“ – samozřejmě s notnou dávkou nadsázky.
Vysoké IQ má jen málokdo
Ačkoliv spousta lidí ráda poučuje své okolí, skutečně vysoké IQ – tedy vyšší než 130 – má jen asi 2 % populace. Tolik lidí na světě splňuje podmínky pro členství v organizaci Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní jedince.
Pokud vás zajímá, jak na tom doopravdy jste, můžete si u Mensy nechat IQ změřit – oficiálním testem pod dohledem odborníků. Výsledek pak není jen zajímavostí, ale také možností, jak lépe pochopit své silné stránky i způsob uvažování.