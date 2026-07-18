Přeskočit na obsah
19. 7. Čeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

KVÍZ: Dáte alespoň 12 z 15 správně? Pak vaše logické myšlení výrazně převyšuje průměr

IQ test
Patnáct logických úloh a obrázkových hádanek prověří váš postřeh, úsudek i schopnost rychle najít správné řešení.Foto: Shutterstock – SvetaZi
IQ test
Patnáct logických úloh a obrázkových hádanek prověří váš postřeh, úsudek i schopnost rychle najít správné řešení.Foto: Shutterstock – SvetaZi
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jak jste na tom s logikou, představivostí a schopností vnímat souvislosti? Připravili jsme pro vás zábavný IQ test, který prověří vaše myšlení – a hlavně u některých obrázků pěkně potrápí mozek. Zvládnete to bez nápovědy?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Možná jste si už někdy nechali změřit své IQ – za symbolický poplatek to lze absolvovat na mnoha místech po celé republice. IQ testy se přirozeně liší podle věku – dětské verze jsou rozdělené do věkových kategorií a přizpůsobené vývojovým fázím. Nedílnou součástí těchto testů bývají numerické a logické úlohy, které prověřují schopnost vnímat souvislosti, dedukovat a přemýšlet v abstraktních pojmech.

Reklama
Související

Testy IQ neměří životní moudrost ani empatii

Když se řekne IQ test, většina lidí si představí stránky plné číselných řad, geometrických obrazců a zvláštních hádanek. Naskočí i známé číslo 130, hranice pro členství v Mense, a představa, že kdo má vysoké IQ, musí být automaticky génius. Jenže skutečnost je složitější.

Reklama

Testy inteligence neodhalují celkovou moudrost, cit pro druhé ani schopnost vycházet s lidmi. Měří specifický typ mentální výkonnosti – schopnost logického a rychlého uvažování, prostorovou orientaci, jazykový cit a talent řešit nové, neznámé problémy. A jejich historie sahá mnohem dál, než by se mohlo zdát.

Odkud se vlastně vzalo IQ? A proč nás tak baví ho porovnávat

První pokusy o měření inteligence sahají do 19. století – tehdy se věřilo, že inteligence souvisí s velikostí mozku. Teprve na začátku 20. století přišel francouzský psycholog Alfred Binet s novým přístupem: místo fyzických měření navrhl praktický test, který měl pomoci identifikovat děti, jež potřebují speciální výuku.

Jeho cílem nebyla soutěž o nejvyšší skóre, ale podpora těch, kteří ve škole ztráceli krok. Jenže čísla mají zvláštní kouzlo – snadno nás fascinují. A hlavně: rádi je porovnáváme. Měření IQ se tak během několika dekád stalo celosvětovým fenoménem. Dnes se testy používají v personalistice, při výběru na prestižní školy, ale i v televizních soutěžích o „nejchytřejšího Čecha – samozřejmě s notnou dávkou nadsázky.

Související

Vysoké IQ má jen málokdo

Ačkoliv spousta lidí ráda poučuje své okolí, skutečně vysoké IQ – tedy vyšší než 130 – má jen asi 2 % populace. Tolik lidí na světě splňuje podmínky pro členství v organizaci Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní jedince.

Pokud vás zajímá, jak na tom doopravdy jste, můžete si u Mensy nechat IQ změřit – oficiálním testem pod dohledem odborníků. Výsledek pak není jen zajímavostí, ale také možností, jak lépe pochopit své silné stránky i způsob uvažování.

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama