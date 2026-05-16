Láska prochází nejen žaludkem, ale také spoustou pohádek. Jídlu je v pohádkách často přisuzována magická moc, nabídnutí posledního krajíce chleba poutníkovi ukazuje na jeho charakter, lakotní hostinští a macechy se dělit naopak nechtějí. Jídlo je v pohádkách hybatelem děje i zkouškou dobrého srdce, po pozření správné suroviny se mnohdy stane něco mimořádného: odhalí se pravda, propojí (nebo naopak oddělí) svět lidí a svět nadpřirozena.
KVÍZ: Co se jedlo v pohádkách? Otestujte, jestli poznáte kouzelné dobroty i osudové hostiny
Pohádky nejsou jen o princeznách, dracích a kouzelných předmětech. Důležitou roli v nich často hraje i jídlo – od buchet na cestu přes kouzelnou kaši až po krajíc chleba, který prověří dobré srdce hrdiny. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře si pamatujete pohádkové dobroty, hostiny i magické pokrmy.
Buchty a kaše, to je naše
V nejedné pohádce je jídlo doslova ústřední motiv, protože bez bezedných hrnečků nebo prostírání, které vždycky nabídne plný stůl, by nebylo o čem vyprávět. A co teprve pohádka o velké řepě či o koblížkovi!
Jídlo je v pohádkách, stejně jako ve skutečnosti, často také jazykem lásky – Karkulka nese babičce bábovku a víno, jindy utajený princ nabídne kousek jídla pyšné princezně.
Když si projedete všechny vaše oblíbené pohádky, nejspíš jen těžko narazíte na takovou, kde by se jídlo neřešilo vůbec. Pohádky jako útvar lidové slovesnosti dokonale odráží i dobu, ve které původní příběhy vznikly. Právě proto v nich nejčastěji narazíme na kaši či polévku, případně na krajíc chleba, což jsou potraviny, které naši předkové zkrátka jedli najčastěji. Symbolem luxusu je obvykle naopak maso nebo třeba jitrnice, případně koláče. A z lásky? Z lásky se nejčastěji rozdávají buchty a perníková srdce.
Teď už ale pojďme vyzkoušet, jak dobře se magických schopnostech krajíců chleba vyznáte!
