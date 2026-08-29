KVÍZ: Čeština už jednodušší být nemůže. Plný počet přitom jen tak někdo nezíská

Velká a malá písmena patří k těm oblastem českého pravopisu, které dokážou potrápit i ty, kteří si jinak s jazykem rozumějí bez problémů. Na první pohled se může zdát, že jde o jednoduchá pravidla – jenže stačí názvy institucí, historických událostí nebo zeměpisné názvy a jistota rychle mizí. Právě v těchto detailech se často láme chleba a chyby dělají i lidé, kteří by se jinak označili za jazykově zdatné.
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Máte pocit, že velká a malá písmena zvládáte bez zaváhání? Čeština ale umí překvapit i ty, kteří si na pravopis běžně věří. Stačí drobný detail u názvu nebo jména a chyba je na světě. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli máte pevnou ruku, nebo vás pár chytáků přece jen zaskočí.
Čeština je v tomto směru poměrně přísná a zároveň plná výjimek. Někdy rozhoduje význam slova, jindy kontext nebo ustálené zvyklosti, které se nedají úplně odvodit logicky. Není proto divu, že i premianti nebo lidé, kteří běžně píšou bez chyb, občas zaváhají. Stačí drobná nepozornost a z názvu události nebo instituce se rázem stane pravopisná chyba, která bije do očí.
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Právě proto jsme pro vás připravili kvíz, který prověří, jak si s velkými a malými písmeny poradíte v praxi. Čekají vás chytáky, na kterých si vylámali zuby i jiní, ale i otázky, které vás možná příjemně překvapí. Zkuste si, jestli byste obstáli bez jediné chyby – nebo jestli vás čeština ještě dokáže zaskočit.