Za téměř dvě dekády se na parketu StarDance vystřídaly desítky známých tváří, vznikly nezapomenutelné taneční dvojice a mnoho momentů se zapsalo do historie soutěže.
KVÍZ: Britský původ StarDance nikoho nepřekvapí. Ale kdo byl první vítěz a kdo má nejvíc triumfů?
StarDance se vrací! Už v sobotu 10. října startuje 14. řada taneční show. Na parketu se představí deset nových párů, porota bude čtyřčlenná a diváci letos poprvé dostanou možnost hlasovat také prostřednictvím oficiální mobilní aplikace. Jak dobře ale znáte historii soutěže? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Za téměř dvě dekády se na parketu StarDance vystřídaly desítky známých tváří, vznikly nezapomenutelné taneční dvojice a mnoho momentů se zapsalo do historie soutěže.
Vzpomínáte si, kdo jako první zvedl nad hlavu trofej pro vítěze? Který profesionální tanečník nasbíral nejvíc triumfů? A vybavíte si ještě, které celebrity se probojovaly až do finále?
Teď máte možnost ukázat, jak pozorně jste StarDance v průběhu let sledovali. Čeká vás 15 otázek, ve kterých se střídají známá fakta, zajímavosti i zapeklitější otázky pro skutečné fanoušky. Tak co, kolik bodů dokážete získat?