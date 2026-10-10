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KVÍZ: Britský původ StarDance nikoho nepřekvapí. Ale kdo byl první vítěz a kdo má nejvíc triumfů?

Petra Holakovská
Petra Holakovská

StarDance se vrací! Už v sobotu 10. října startuje 14. řada taneční show. Na parketu se představí deset nových párů, porota bude čtyřčlenná a diváci letos poprvé dostanou možnost hlasovat také prostřednictvím oficiální mobilní aplikace. Jak dobře ale znáte historii soutěže? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

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Za téměř dvě dekády se na parketu StarDance vystřídaly desítky známých tváří, vznikly nezapomenutelné taneční dvojice a mnoho momentů se zapsalo do historie soutěže. 

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Vzpomínáte si, kdo jako první zvedl nad hlavu trofej pro vítěze? Který profesionální tanečník nasbíral nejvíc triumfů? A vybavíte si ještě, které celebrity se probojovaly až do finále?

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Teď máte možnost ukázat, jak pozorně jste StarDance v průběhu let sledovali. Čeká vás 15 otázek, ve kterých se střídají známá fakta, zajímavosti i zapeklitější otázky pro skutečné fanoušky. Tak co, kolik bodů dokážete získat?

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Svatba má být oslavou lásky. Jenže než zazní „ano“, stihnou se řešit děti, dresscode, peníze, svatební hry, rozlučky se svobodou i příbuzní, kteří mají na všechno vlastní názor. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát probírají, kdy se z nevěsty stává Bridezilla, proč může být zákaz dětí rozumný, jak snadno se z obyčejné oslavy stane velmi drahý projekt a proč jsou některé svatební tradice spíš zkouškou důstojnosti než lásky. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková, Alena Doláková
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