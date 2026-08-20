Možná si pod pojmem „logické myšlení“ představíte chlapa v saku, co programuje kód, nebo puberťáka, který počítá Rubikovu kostku poslepu. Ale pozor – logické myšlení není jen doménou géniů. Je to schopnost, kterou používáme denně – a kterou může trénovat každý z nás.
KVÍZ: 21 otázek, které zvládnou vyřešit jen ty nejbystřejší hlavičky. Máte logické myšlení?
Myslíte si, že vám to pálí? V tom případě přijměte výzvu a zkuste si náš kvíz plný logických pastí a zákeřných chytáků. Najdete správná řešení nebo vás dostanou jednoduché finty?
Možná si pod pojmem „logické myšlení“ představíte chlapa v saku, co programuje kód, nebo puberťáka, který počítá Rubikovu kostku poslepu. Ale pozor – logické myšlení není jen doménou géniů. Je to schopnost, kterou používáme denně – a kterou může trénovat každý z nás.
Co je vlastně logické myšlení?
Logické myšlení je schopnost uvažovat jasně, strukturovaně a s rozmyslem. Nejde o to znát zpaměti matematické vzorce nebo chápat kvantovou fyziku. Jde o to umět rozpoznat souvislosti a vzorce, dojít ke správnému závěru na základě faktů, rozložit problém na menší části, nenechat se napálit manipulací nebo zkreslenou informací, zvládat rozhodování bez zbytečných emocí.
V praxi to znamená, že si třeba dokážete správně přečíst složení potravin a rozhodnout se, co koupit. Nebo poznáte, že nabídka „3+1 zdarma“ je jen přelakovaný trik na zvýšení ceny. Nebo včas odhalíte, že „dokonalý“ nový muž vám lže do očí.
Máte „hlavu na logiku“ víc, než si myslíte
Logické myšlení nepřichází z nebe – dá se rozvíjet. A ne, nepotřebujete kvůli tomu vysokou školu ani kalkulačku. Pomáhá řešit logické hádanky nebo číselné řady, hrát strategické hry (třeba i šachy nebo sudoku), učit se novým věcem a ptát se „proč?“ nebo se nenechat vláčet dojmy, ale dívat se na fakta.
Proč to celé vůbec řešit?
Protože logika není jen pro školu nebo práci. Pomáhá vám v běžném životě dělat lepší rozhodnutí (nejen v obchodě nebo vztahu), rozpoznat manipulaci (ať už od reklam nebo lidí), ušetřit čas, peníze i nervy, mít větší jistotu ve vlastní úsudek.