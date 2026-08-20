Přeskočit na obsah
20. 8. Bernard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

KVÍZ: 21 otázek, které zvládnou vyřešit jen ty nejbystřejší hlavičky. Máte logické myšlení?

Logické myšlení
Prověřte svůj úsudek, postřeh i schopnost hledat nečekané souvislosti v kvízu, který dokáže pořádně potrápit i ty nejbystřejší hlavy.Foto: Shutterstock
Logické myšlení
Prověřte svůj úsudek, postřeh i schopnost hledat nečekané souvislosti v kvízu, který dokáže pořádně potrápit i ty nejbystřejší hlavy.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Myslíte si, že vám to pálí? V tom případě přijměte výzvu a zkuste si náš kvíz plný logických pastí a zákeřných chytáků. Najdete správná řešení nebo vás dostanou jednoduché finty?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Možná si pod pojmem „logické myšlení“ představíte chlapa v saku, co programuje kód, nebo puberťáka, který počítá Rubikovu kostku poslepu. Ale pozor – logické myšlení není jen doménou géniů. Je to schopnost, kterou používáme denně – a kterou může trénovat každý z nás.

Reklama
Související

Co je vlastně logické myšlení?

Logické myšlení je schopnost uvažovat jasně, strukturovaně a s rozmyslem. Nejde o to znát zpaměti matematické vzorce nebo chápat kvantovou fyziku. Jde o to umět rozpoznat souvislosti a vzorce, dojít ke správnému závěru na základě faktů, rozložit problém na menší části, nenechat se napálit manipulací nebo zkreslenou informací, zvládat rozhodování bez zbytečných emocí.

V praxi to znamená, že si třeba dokážete správně přečíst složení potravin a rozhodnout se, co koupit. Nebo poznáte, že nabídka „3+1 zdarma je jen přelakovaný trik na zvýšení ceny. Nebo včas odhalíte, že „dokonalý“ nový muž vám lže do očí.

Reklama

Máte „hlavu na logiku víc, než si myslíte

Logické myšlení nepřichází z nebe – dá se rozvíjet. A ne, nepotřebujete kvůli tomu vysokou školu ani kalkulačku. Pomáhá řešit logické hádanky nebo číselné řady, hrát strategické hry (třeba i šachy nebo sudoku), učit se novým věcem a ptát se „proč?“ nebo se nenechat vláčet dojmy, ale dívat se na fakta.

Proč to celé vůbec řešit?

Protože logika není jen pro školu nebo práci. Pomáhá vám v běžném životě dělat lepší rozhodnutí (nejen v obchodě nebo vztahu), rozpoznat manipulaci (ať už od reklam nebo lidí), ušetřit čas, peníze i nervy, mít větší jistotu ve vlastní úsudek.

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama