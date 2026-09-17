Pro Vojtu Kotka, který se znovu ujímá role Hradního pána, znamenala třetí série možnost posunout i samotnou podobu jeho postavy. „Je pravda, že v rámci třetí série jsme chtěli posunout některé věci i v rámci vizuálu,“ vysvětlil s tím, že jednou z nejvýraznějších novinek budou masky Hradního pána. Ty přitom nemají sloužit jen jako efektní rekvizita. „Mají i svůj příběh,“ naznačil Kotek. Diváci tak mají postupně odkrývat další vrstvy světa, který se kolem pořadu Zrádci buduje.
Krug přiznal další velký sen. Premiéra Zrádců ukázala, kam až se fenomén posunul
Třetí řada Zrádců ještě ani pořádně nezačala a už je jasné, že tvůrci tentokrát nechtěli jen zopakovat recept, který fungoval minule. Všechno má být větší, vizuálně výraznější a především mnohem rychlejší. Soutěžící už totiž dobře vědí, do čeho jdou, znají pravidla a někteří přicházejí připraveni rozehrát vlastní strategii prakticky od první minuty.
Tajemství se hlídá víc než kdy dřív
Kotek zároveň přiznal, že právě kolem nové série se tvůrci snaží držet mimořádné informační embargo. Každé slovo může být potenciální nápovědou a některé detaily dávají smysl až ve chvíli, kdy divák zná další vývoj hry.
„Snažíme se být tajemní v rámci toho, co Hradní pán řekne. A na každém trošku je pravdy trochu,“ popsal Kotek. Společně s Markusem Krugem proto údajně velmi pečlivě hlídají, aby fanoušci neodhalili důležité informace předem. „Jsou tam skryté různé náznaky všude možně,“ dodal.
Krug má podle Kotka navíc pod dohledem i sociální sítě lidí spojených s pořadem. Cílem je jednoduchá věc: aby žádný nenápadný příspěvek nebo fotografie neprozradily něco, co má divák zjistit až během vysílání.
Vlak vystřídala fabrika
Jednou z nejviditelnějších změn je samotný začátek hry. Loňský vlak, který se stal jedním ze symbolů předchozí série, tentokrát zmizel. Tvůrci podle Kruga nechtěli podruhé vyrábět podobný efekt jen proto, že jednou fungoval. „Minulý rok ten vlak už byl tak epický, že jsem si říkal, že se nechci opakovat. Co tam dělat s tím vlakem znovu?“ vysvětlil Krug. Namísto toho přišel s novým úvodem, který měl soutěžící dostat do hry prakticky okamžitě.
Klíčovou roli tentokrát sehrály boxy, do nichž byli hráči na začátku rozděleni. Nebyl to přitom jen vizuální nápad. Krug chtěl zabránit tomu, aby se čtrnáct cizích lidí poprvé potkalo pohromadě a část z nich jednoduše zůstala stranou.
„Já jsem to vymyslel, aby to začalo okamžitě. Potkat se čtrnáct lidí na nádraží je prostě strašně velký a je spousta možností mlčet a čekat,“ vysvětlil. Menší skupiny podle něj dovolily hráčům navázat první kontakty mnohem rychleji. Postupným spojováním pak vznikala nová uskupení a soutěžící byli prakticky od začátku nuceni bojovat o své místo ve hře.
Hráči už vědí, co mají dělat
Právě zkušenost z předchozích řad mění podle tvůrců samotnou dynamiku Zrádců. Soutěžící už nepřicházejí do úplně neznámého prostředí. Vědí, jak hra funguje, přemýšlejí nad možnými rolemi ostatních a někteří mají strategie připravené ještě před prvním setkáním.
„Hráči to začali hrát od první chvíle,“ upozornil Krug. Podle něj je znát nejen to, že znají předchozí série, ale také to, že casting postupně přivádí do hry stále výraznější osobnosti a zkušenější hráče. „Pořád se nám daří dostávat do té hry další a další zajímavý lidi a vlastně pořád větší a větší hráče,“ dodal.
Výsledek má být ostřejší než v minulosti. Méně opatrného seznamování, méně snahy udržovat přátelskou atmosféru a mnohem rychlejší vstup do psychologické hry, na níž celý formát stojí.
Větší a epičtější
Třetí řada má být podle Vojtěcha Kotka výraznější než ty předchozí. „Je to celé takové větší, epičtější,“ shrnul s tím, že první díl nastaví tón série, ale další vývoj už budou určovat především samotní hráči. Silné reakce publika překvapily i Markuse Kruga. „Byly potlesky, smíchy a nadšení na místech, kterých jsem se bál,“ přiznal. O to víc pro něj znamenalo sledovat, kam se Zrádci od skromných začátků posunuli. „Začali jsme první epizodu v malým kinosále a bylo nás asi dvanáct. Říkali jsme si, že to budeme postupně zvětšovat, a tohle je splněnej sen,“ řekl. Dalším cílem je podle tvůrců ještě větší publikum.
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