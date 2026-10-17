Čtrnáctá řada StarDance má za sebou první soutěžní večer a už dnes, v sobotu 17. října, se jeden z devíti zbývajících párů bude muset s tanečním parketem rozloučit. Po nečekaném odstoupení Petry Nesvačilové, kterou ze soutěže vyřadilo zranění kotníku, tak přijde první rozhodnutí, do kterého promluví nejen porota, ale především televizní diváci.
Komu se druhý taneční večer stane osudným? Bookmakeři mají jasno, expert ale předpovídá překvapivý konec
Druhý taneční večer StarDance přinese první skutečné vyřazování. Zatímco Vojtěch Dyk dál kraluje žebříčku favoritů, dvěma soutěžícím hrozí předčasný konec. A podle odborníka na sázkové kurzy může přijít překvapení.
A právě jejich hlasy mohou pořádně zamíchat kartami. Přestože sázkové kanceláře už mají svého jasného kandidáta na vyřazení, výsledek vůbec nemusí odpovídat očekávání.
Největší outsider? Tomáš Polák
Nejvíce se před dnešním večerem mluví o zpěvákovi skupiny O5 a Radeček Tomáši Polákovi. Jeho úvodní vystoupení porotu příliš nepřesvědčilo a odnesl si pouhých 11 bodů, nejméně ze všech soutěžících.
To se okamžitě promítlo také do sázkových kurzů. Fortuna mu na celkové vítězství vypsala kurz 70:1 a právě Polák je největším favoritem na první vyřazení. Na jeho dnešní konec lze podle zveřejněné nabídky sázet v kurzu 2,55:1.
Jenže slabé hodnocení poroty ještě nemusí znamenat definitivní konec. StarDance totiž není pouze soutěží tanečních dovedností, ale také popularity. A v tom by mohl mít Polák překvapivě silnou zbraň: fanoušky své kapely, kteří ho mohou svými hlasy zachránit.
Překvapivý odchod Hany Dvorské?
Druhou nejohroženější soutěžící je podle bookmakerů kaskadérka Hana Dvorská. Šestašedesátiletá účastnice sice během prvního večera ukázala obdivuhodnou fyzickou kondici a velké odhodlání, podle kurzů však patří mezi hlavní kandidáty na vyřazení.
Zatímco Polákův konec je oceněn kurzem 2,55:1, u Dvorské jde o 3,1:1. A právě ona by podle experta Fortuny Romana Kovaříka mohla dnes večer ze soutěže odejít.
„Přestože je u bookmakerů hlavním kandidátem na vyřazení Tomáš Polák, domnívám se, že ho v hlasování podrží silná fanouškovská základna kapely, a soutěž tak jako první opustí právě Hana Dvorská,“ předpovídá Kovařík. Podle jeho odhadu může Dvorskou znevýhodnit skutečnost, že není u široké televizní veřejnosti tak známá jako někteří její soupeři. Ani mimořádná kondice a sympatické vystupování jí tak nemusejí k postupu stačit.
Kdo další by se měl obávat?
Úplně v bezpečí ale nejsou ani další známé tváře. Podle kurzů následuje za Polákem a Dvorskou zpěvačka Marta Jandová s kurzem 3,5:1, bývalý tenista Radek Štěpánek (4:1) a herec Tomáš Matonoha (5,5:1).
Naopak mnohem klidněji mohou dnešní večer vyhlížet favorité soutěže. Vojtěch Dyk, který v úvodním kole zazářil sambou, má na vyřazení kurz 35:1. Relativně bezpečně jsou na tom podle bookmakerů také Tomas Sean Pšenička, Luciana Tomášová a Sara Sandeva.
Jenže StarDance už v minulosti několikrát ukázala, že ani povedený tanec a vysoké známky nejsou zárukou postupu. Rozhodující může být jediný večer a překvapivá mobilizace fanoušků. Zda se naplní předpovědi bookmakerů a rozloučí se Tomáš Polák, nebo dojde na odhad experta a soutěž opustí Hana Dvorská, se ukáže už dnes večer na České televizi.