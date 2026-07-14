Kolik Slavíků získal, ví každý. Správnou odpověď na osmičku ale znají jen jeho nejvěrnější fanoušci

Karel Gott nebyl jen zpěvák s nezaměnitelným hlasem, ale také muž, jehož život se stal součástí české kulturní paměti. Desítky let stál na vrcholu, sbíral ocenění, vyprodával koncertní sály a jeho písně zněly v domácnostech napříč generacemi. Za obrazem vždy usměvavého gentlemana se však skrýval i příběh plný velkých rozhodnutí, osobních zkoušek a okamžiků, které veřejnost často poznala až s odstupem.
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Karel Gott ovlivnil několik generací posluchačů a stal se jednou z největších ikon české hudby – prověřte si v našem kvízu, jak dobře znáte jeho kariéru, soukromí i méně známé životní okamžiky.
Karel Gott nebyl jen zpěvák s nezaměnitelným hlasem, ale také muž, jehož život se stal součástí české kulturní paměti. Desítky let stál na vrcholu, sbíral ocenění, vyprodával koncertní sály a jeho písně zněly v domácnostech napříč generacemi. Za obrazem vždy usměvavého gentlemana se však skrýval i příběh plný velkých rozhodnutí, osobních zkoušek a okamžiků, které veřejnost často poznala až s odstupem.
Jak dobře znáte jeho cestu od prvních pěveckých pokusů až po postavení jedné z největších osobností české hudby? Vzpomenete si na zásadní milníky jeho kariéry, slavné hity i méně známé kapitoly ze soukromí? Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, zda vás život Zlatého slavíka ještě dokáže překvapit.