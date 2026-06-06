Kristina Kloubková je pro diváky především známou televizní moderátorkou, která se na obrazovce pohybuje s přirozeností a lehkostí. Jenže její srdce pořád táhne i k herectví a jevišti. Sama přiznává, že když se ocitne v divadelním prostředí nebo v zákulisí mezi herci, probudí se v ní touha znovu si něco zahrát.
Když se moderátorka spojí s meteoroložkou, vznikne nečekaná show. Kloubková a Honsová baví internet
Kristina Kloubková se netají tím, že jí herectví stále chybí. Malý návrat k hraní si ale dopřává ve vtipných videích, která natáčí s Dášou Honsovou. Společně v nich propojují počasí, humor, improvizaci i praktické rady, které podle Kloubkové sype Honsová z rukávu s naprostou lehkostí.
„Stýská se mi vždycky. Vždycky. Mívám takové ty stavy, kdy si napadá, že bych vlastně na to jeviště ještě chtěla, že bych si ráda něco zahrála,“ říká otevřeně. Zároveň ale dodává, že vedle profesionálních herců cítí velký respekt. „Tak si říkám, že třeba ještě někdy mě to čeká. Tady ale jsou páni herci, takže nevím, jestli bych se vedle nich dokázala postavit. Ale jsem šťastná, i když jsem přítomna ze zákulisí,“ přiznala na tiskové konferenci k Shakespaerovským slavnostem, kterou moderátorka prováděla.
Touha po hraní se jí ale přece jen vrací do života, i když v trochu jiné podobě. Společně s meteoroložkou Dášou Honsovou natáčí na sociální sítě krátká vtipná videa s názvem OknoDoNebe. A právě tyto malé scénky pro ni představují prostor, kde si může hrát, improvizovat a znovu se dotknout herecké radosti. „Tím si plním taky takové herecké sny,“ přiznává usměvavá Kristina.
Počasí, nápady a první dobrá
Nápad na společná videa vznikl přirozeně. Kristina s Dášou se rozhodly propojit počasí, humor a radost z tvorby. Inspirací jim byla i česká módní značka, kterou mají obě rády a která podle nich funguje za každého počasí. A právě počasí se nakonec stalo hlavním tématem jejich krátkých scének.
„Scénář tvoříme, ale je pro nás někdy těžké najít si ten společný čas. Ale vždy si to strašně užijeme. Vždycky si řekneme: Dášo, tak co, jaký bude počasí? A jenom si tak napinkneme, co bychom mohly a jak. Takže tak to je a většinou to máme na první dobrou. Mě to tak baví. Já to pak střihnu, dáme titulky… DoNebe je taková naše radost,“ popisuje se zapálením Kloubková.
Dáša jako studnice mouder
Velkou roli v tom všem má podle Kristiny právě Dáša Honsová. Nejen jako odbornice na počasí, ale i jako žena, která má podle ní odpověď snad na všechno. Ve videích se proto neobjevují jen předpovědi, ale i praktické rady, drobné postřehy a nadsázka.
Když přijde řeč třeba na tipy proti komárům, Kristina se směje, že právě to je přesně Dášin svět. „No to jsou rady Dáši Honsový, protože Dáša Honsová všecko ví. Ta má rady na vaření, na sušení prádla, ona tím počasím tak žije! Dáša je studnice mouder, mouder našich předků i pranostik.“
A možná právě proto spolu jejich dvojice funguje. Jedna přináší moderátorskou hravost a chuť tvořit, druhá počasí, zkušenosti a nekonečnou zásobu rad, které se dají převést do vtipné zkratky.
VIDEO: Kristina Kloubková o hereckých snech, vtipných videích s Dášou Honsovou i životě před kamerou
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