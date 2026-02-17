Každoroční karneval v Rio de Janeiro patří mezi nejznámější slavnosti světa. Pro mnohé je to synonymum pro oslnivé průvody, rytmus samby, obří alegorické vozy a tisíce tanečníků v extravagantních kostýmech. Ve skutečnosti jde ale o mnohem víc než jen barevnou show – karneval je kulturní fenomén, který spojuje historii, hudbu, společenskou kritiku i obrovskou dávku kreativity.
Karneval v Rio de Janeiru: Podívejte se na vnadná těla tanečnic z těch nejrůznějších úhlů
Karneval v Rio de Janeiru každoročně promění město v pulzující přehlídku samby, barev a nespoutané energie. Ulice zaplní tanečníci, alegorické vozy i tisíce diváků, kteří přijíždějí z celého světa zažít atmosféru jedné z největších show planety. Podívejte se, jak vypadá slavnost, která spojuje tradici, hudbu i nezaměnitelnou brazilskou vášeň.
Hlavní část slavností se odehrává na legendární třídě Sambadrome Marquês de Sapucaí, kde mezi sebou soutěží slavné samba školy. Každá z nich připravuje program celý rok a během jedné noci představí propracované choreografie, příběhy i vizuální scénografii. Právě průvody v Sambodromu jsou považovány za vrchol celého karnevalu a přitahují návštěvníky z celého světa.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Odhalené tanečnice, samba a oslava demokracie. Ohlédnutí za karnevalem V Riu
Historie: od evropských slavností k brazilské identitě
Kořeny karnevalu sahají hluboko do minulosti. První zmínky o podobných slavnostech v Brazílii lze dohledat už kolem roku 1723, kdy je do země přinesli evropští přistěhovalci jako variantu předpůstních oslav. Zpočátku dominovaly evropské tance – valčík, polka či mazurka – až později je postupně vytlačila samba, která se stala symbolem brazilské identity. Moderní podoba karnevalu, jak ji známe dnes, se začala formovat po druhé světové válce. Od roku 1947 se začínají pořádat organizované přehlídky samba škol a postupně vzniká systém soutěže, který dnes sledují miliony lidí.
Rio Karneval 2026: co přinesl letošní ročník
Ročník 2026 potvrdil, že Rio zůstává světovou jedničkou mezi karnevaly. Hlavní program se konal v polovině února, kdy Sambodrom zaplnily tisíce diváků a samba školy předvedly své největší show roku. Karnevalové oslavy probíhaly přibližně od 13. do 18. února 2026, přičemž největší přehlídky elitních škol se odehrály během víkendových a pondělních nocí.
Karneval tradičně reflektuje i společenská témata — například jedna ze samba škol věnovala svou show tématu sexuálních pracovnic, aby upozornila na stigma a společenské předsudky. Další výraznou událostí byla přehlídka věnovaná brazilskému prezidentovi, což ukázalo, že karneval zůstává místem, kde se umění často prolíná s politikou a veřejnou debatou.
Atmosféra, kterou nejde napodobit
Karneval v Riu je zvláštní kombinací perfektní organizace a absolutní spontánnosti. V Sambodromu sledujete přesně načasovanou show, zatímco o pár ulic dál hraje samba z reproduktorů, lidé tančí na improvizovaných akcích a město prakticky nespí. Diváci popisují, že největší síla karnevalu je právě v energii davu — rytmus bubnů, barvy, zpěv a neustálý pohyb. Ať už člověk sedí na tribuně, nebo tančí v ulicích, má pocit, že se stal součástí něčeho mnohem většího než jen festivalu.
Proč karneval stále fascinuje svět
Každý rok sledují záběry z Ria miliony lidí. Není to jen kvůli extravagantním kostýmům nebo tanečnicím — karneval je především oslavou svobody, kreativity a lidské různorodosti. A možná právě proto se z něj stal globální symbol: spojení tradice, hudby a emocí, které dokáže na pár dní změnit celé město v jednu velkou scénu.