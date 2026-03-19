Filmový policejní výslech, během něhož Sharon Stoneová překříží nohy, přičemž odhalí svůj klín bez kalhotek, se stala jednou z nejikoničtějších scén v dějinách kinematografie. Vše přitom mohlo být úplně jinak.
Kalhotky sundala až po nátlaku. Základní instinkt se slavnou scénou slaví výročí
Před třiceti čtyřmi lety, konkrétně 20. března 1992, měl premiéru psychologický thriller Základní instinkt. Film proslavila mimo jiné i lascivní scéna Sharon Stoneové, v níž na sobě neměla kalhotky. Ve své vydané autobiografii herečka popsala, že byla do natočení scény částečně vmanipulována.
Které další filmy ve své době vyvolaly kontroverzi a jejich scény se staly kultovními? Podívejte se do galerie.
Základní instinkt (1992)
Erotická detektivka, nebo detektivní erotický film? Tak jako tak se jedná o nejslavnější snímek Sharon Stoneové. Režie se ujal Paul Verhoeven, jenž s herečkou natáčel dva roky předtím snímek Total Recall. Role spisovatelky a vystudované psycholožky Catherine Tramellové byla nejprve nabídnuta Kim Basingerové, Emmě Thompsonové, Michelle Pfeifferové, Julii Robertsové či Meg Ryanové. Pro tehdy třiatřicetiletou Stoneovou, jež roli získala, znamenal Základní instinkt zásadní průlom v její herecké kariéře. Po jejím boku a v posteli exceluje Michael Douglas.
Sharon Stoneová tvrdí, že do scény byla vmanipulována
V biografii Sharon Stoneová uvedla, že do slavné scény v bílých minišatech byla vmanipulována. „Po natočení filmu mě pozvali, abych se na něj podívala. Mimo mě a režiséra bylo v místnosti spoustu agentů a právníků, z nichž většina neměla s projektem nic společného. V ten den jsem poprvé viděla scénu se svojí odhalenou vaginou. Dlouho předtím mi bylo řečeno, že nic nebude vidět.“ Podle herečky tvůrci během natáčení tvrdili, že potřebují, aby si sundala kalhotky, jelikož bílá odráží světlo a kalhotky by tak byly vidět.
Sharon Stoneová
"Na toto téma toho bylo řečeno mnoho z různých úhlů pohledu. Jelikož jsem ta, o jejíž vaginu se jedná, dovolte mi říci: 'Ostatní úhly pohledu jsou jen kecy,'" uvedla herečka. Po projekci údajně režiséru Paulovi Verhoevenovi vrazila facku. "Měla jsem několik možností. Když jsem nad tím přemýšlela, rozhodla jsem se nechat scénu ve filmu. Bylo to správné pro film a pro tu scénu a konec konců jsem to přece udělala," uvedla herečka s tím, že po dohodě se svým právníkem zvažovala i možnost nechat scénu z filmu odstranit.
Slavná scéna se později stala námětem řady parodií
Překřížení nohou napodobovaly herečky, lyžařská šampionka Lindsey Vonnová, ale i komik James Corden. Podobizna Stoneové z filmu se dokonce objevila v Muzeu voskových figurín v Kyjevě.
Pošťák vždy zvoní dvakrát (1946)
Eroticky laděné snímky ušly v dějinách kinematografie pořádný kus cesty. Klasika žánru film noir Pošťák vždy zvoní dvakrát vypráví o destruktivním vztahu dvou milenců, na které se valí problémy poté, co skoncují s manželem, jenž jim stojí v cestě. Film plný zvratů a milostných zápletek nabídl tehdy excelentní (a přitažlivou) Lanu Turnerovou a po roce 1946 se dočkal řady remaků, ten nejslavnější pochází z roku 1981 a hrají v něm Jack Nicholson a Jessica Langeová.
Řeka bez návratu (1954)
Barevný western s Marilyn Monroe patří mezi klasiky žánru a ve své době byl kasovním trhákem. Marilyn dodala dobrodružnému romantickému filmu řádný sex-appeal a nebála se tehdy divákům odhalit svoje přednosti. Ve filmu hraje naivní zpěvačku a i dnes zaujme vždy dokonalým účesem i nalíčením uprostřed Divokého západu.
Barbarella (1968)
Jane Fondová v roli antigravitační sexbomby Barbarelly zachraňuje svět před zlým vědcem Duranem Duranem. Děj se odehrává kdesi v roce 40 000 a nabízí výraznou komiksovou estetiku i legrační podívanou plnou erotických narážek i scén.
9 a 1/2 týdne (1986)
Drama s Kim Basingerovou a Mickeym Rourkem patří mezi naprosté klasiky, na polovinu 80. let nabídlo poměrně odvážné erotické scény, které v té době vyvolaly rozruch - mezi ty nejslavnější patří striptýz Kim na píseň Joea Cockera You Can Leave Your Hat On a poté slavné "krmení" u ledničky.
Duch (1990)
Newyorský bankéř Sam v podání Patricka Swayzeho má milující a vášnivý vztah s výtvarnicí Molly (Demi Mooreová), ale jeho život náhle ukončí na ulici neznámý útočník. Jenže Sam se nechce Molly vzdát, tak s ní žije aspoň jako duch. Film Duch je považovaný za jedno z nejlepších romantických dramat a dodnes nabízí jeden z ikonických momentů tohoto žánru - milostnou scénu, ve které se Swayze a Mooreová pomilují u hrnčířského kruhu.
Showgirls (1995)
V erotickém filmu Showgirls se slavnému režisérovi Paulu Verhoevenovi nepodařilo navázat na úspěch Základního instinktu a u kritiků i diváků propadl. Přesto před 25 roky nabídl netradiční vhled do zákulisí nočních klubů v Las Vegas a velmi zdařile nasnímaná taneční čísla. V hlavní roli se představila Elizabeth Berkleyová a ve filmu se s nahotou opravdu nešetří.
Spalující touha (1999)
Poslední film legendárního režiséra Stanleyho Kubricka je eroticky laděné mysteriózní drama, ve kterém si zahráli Nicole Kidmanová a Tom Cruise a snímek rozhodně není skoupý na záběry na nahé tělo australské herečky. Spalující touha (v originále Eyes Wide Shut) analyzuje problémy manželství a zdánlivé vyhasnutí manželské erotické touhy.
Nymfomanka (2013)
Režisér Lars von Trier obsadil do hlavní role svého dvoudílného filmu Nymfomanka francouzskou herečku Charlotte Gainsbourgovou, na jejíž filmové postavě nymfomanky studoval ženskou sexualitu. Snímku předcházela kontroverzní kampaň, ale samotný film patří mezi ta přístupnější režisérova díla i proto, že verze určená pro kina neobsahuje explicitní sexuální scény.
Padesát odstínů šedi (2015)
Filmová adaptace stejnojmenné úspěšné knihy byla v roce 2015 velkým komerčním hitem, přestože kritici na ní nenechali nit suchou. Erotické drama dostalo přezdívku "porno pro mamky" a nabídlo sado-maso love story s Dakotou Johnsonovou a Jamiem Dornanem v hlavních rolích. Snímek "zabodoval" i na Oscarech, když získal anticenu Zlatá malina za nejhorší film roku.
365 dní (2020)
Polské milostné drama 365 dní je často přirovnáváno k Padesáti odstínům šedi s tím rozdílem, že je ve všem horší. Film patřil v roce 2020 mezi nejsledovanější pořady na českém Netflixu, svými častými erotickými scénami připomíná soft porno a ukazuje, jakou cestu "sexy milostná dramata" za poslední dekády ušla.
Benedetta (2021)
V kinech měl vloni premiéru další erotický film tvůrce Základního instinktu Paula Verhoevena Benedetta. Sexuálně explicitní lesbické drama z italského kláštera je založeno na skutečném příběhu ze 17. století dochovaného v církevních archivech. Hlavní postavou je světice Benedetta, která údajně konala zázraky. Kromě Ježíše Krista má ovšem slabost také pro mladou jeptišku Bartolomeu. Ve filmu se objevují milostné scény od náznakové provokace až po názorný sex, kdy hlavní hrdinky například použijí svatou sošku jako erotickou pomůcku.