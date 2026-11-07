Pátý soutěžní večer čtrnácté řady StarDance byl od začátku výjimečný. Populární taneční show letos slaví dvacet let od svého prvního vysílání a právě sobotní přenos se nesl v duchu tohoto významného výročí. Tvůrci pro soutěžící připravili speciální zadání – tančili na skladby z období, kdy jim samotným bylo dvacet let.
Jubilejní StarDance přinesla nečekaný zvrat. Všech šest dvojic zůstává ve hře
Sobotní večer StarDance přinesl překvapení, které nejspíš čekal málokdo. Přestože se šest zbývajících tanečních párů připravovalo na další vyřazování, nakonec si mohli všichni oddechnout. Oblíbenou soutěž České televize totiž tentokrát neopustil vůbec nikdo a všechny dvojice dostaly šanci pokračovat i příští týden.
Na parketu se tak vystřídaly romantická rumba, elegantní slowfox i temperamentní jive. O přízeň poroty a diváků bojovalo šest dvojic, mezi nimiž nechyběli Vojtěch Dyk, Marta Jandová, Sara Prachař Sandeva, Tomáš Matonoha, Luciana Tomášová a Tomas Sean Pšenička.
Všichni čekali další vyřazování
S přibývajícími týdny přitom soutěž začíná být stále napínavější. Z původní sestavy už museli odejít tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská a herec Tomáš Polák. Kvůli zranění kotníku se ještě před začátkem soutěže musela své účasti vzdát také Petra Nesvačilová.
Ani před pátým večerem nebylo jasné, kdo se bude muset se StarDance rozloučit. Mezi nejohroženější podle předvečerních sázkových kurzů patřili Tomáš Matonoha a Marta Jandová, kteří v předchozích kolech opakovaně získávali od poroty nižší hodnocení.
Naopak mezi favority letošního ročníku se řadili Vojtěch Dyk, Luciana Tomášová nebo Tomas Sean Pšenička. Překvapit však mohla také Sara Sandeva, která v minulém kole zaznamenala výrazný pokrok a za své paso doble získala 30 bodů. Jenže nakonec se scénář, na který jsou diváci zvyklí, nenaplnil.
Překvapení na závěr jubilejního večera
Zatímco běžné soutěžní večery končí pro jeden pár rozloučením, tentokrát přišel nečekaný obrat. Žádná z dvojic nemusela taneční parket definitivně opustit. Všichni zbývající soutěžící tak dostali další týden na trénink a možnost znovu předvést, jak se jejich taneční dovednosti posunuly.
Překvapivý závěr navíc dobře zapadl do slavnostní atmosféry večera, během kterého StarDance připomínala dvě desetiletí své existence. Od prvního ročníku v roce 2006 se show stala jedním z nejsledovanějších zábavních pořadů České televize a na parketu se za tu dobu vystřídaly desítky známých osobností.
Letošní účastníci tak mohou být rádi, že si své taneční dobrodružství alespoň o týden prodlouží. Už příští sobotu 14. listopadu je ale čeká další soutěžní večer a s ním i nový boj o přízeň poroty a televizních diváků. Ve hře tak nadále zůstává všech šest párů a cesta k prosincovému finále je stále otevřená.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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