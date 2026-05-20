Režisér Jiří Strach má k Jablonnému v Podještědí i ke svaté Zdislavě osobní vztah. Když se proto objevila zpráva, že někdo z tamní baziliky ukradl lebku světice, zasáhlo ho to víc než jen jako filmaře, který se ve své tvorbě rád dotýká víry, tajemství a zločinu. Krádež relikvie označil v rozhovoru pro iDnes.cz za šok a svatokrádež, která podle něj připomněla, jak křehká je úcta k posvátným věcem.
Jiří Strach o ukradené lebce svaté Zdislavy: Svatokrádež je obrovský hřích, s Boží mocí není radno si zahrávat
Krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí šokovala věřící i režiséra Jiřího Stracha, který má k místu osobní vztah. Policie už pachatele dopadla a relikvii získala zpět, případ ale podle Stracha zůstává bolestnou připomínkou ztráty úcty k posvátným věcem. Jak sám říká, Jablonné, Lemberk i svatá Zdislava jsou hluboko zapsány v jeho srdci.
Případ mezitím nabral nečekaný vývoj. Policie podezřelého muže dopadla a vzácnou relikvii získala zpět. Podle kriminalistů šlo o pětatřicetiletého muže, který se k činu přiznal. Lebku svaté Zdislavy zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Vadilo mu údajně, že byla vystavena v bazilice, zatímco zbytek ostatků světice je uložen v kryptě.
Obrovský šok a smutek
Strach přiznal, že informace o krádeži se mezi věřícími šířila mimořádně rychle. „Ta zpráva se v katolickém prostoru šířila rychlostí blesku. Byl to obrovský šok,“ řekl.
Jako věřící člověk ji nevnímal jen jako kriminální případ, ale především jako hluboké znesvěcení. „Vyvolala především velký smutek. Svatokrádež patří k největším hříchům. Kolikrát si pyšně myslíme, že jsme už lepší vyspělí lidé, že žijeme v pokrokové kultivované společnosti, kde se takové věci nedějí, ale pak si musíme se studem přiznat, že bez bázně Boží, bez úcty a respektu jsme možná horší, než byly generace před námi,“ přiznal zklamaně.
Baziliku v Jablonném přitom velmi dobře zná. Spravují ji dominikáni, k jejichž spiritualitě se režisér sám hlásí jako dominikánský terciář. „Častěji jsem ale do Jablonného jezdil v dětství, protože tam bydlela sestra mojí babičky,“ dodal.
Ne pro peníze, spíš zoufalý čin
Ještě před dopadením pachatele Strach odhadoval, že motivem pravděpodobně nebudou peníze. A aktuální informace policie mu v tomto směru daly za pravdu. „Nemyslím, že to někdo ukradl z důvodu obohacení. Víme, že svatá Zdislava je patronka rodin a ochránkyně nemocných. Pakliže někdo vzal jen její relikvii a zlato nechal ležet, domnívám se, že to je zoufalý čin nějakého věřícího člověka, možná těžce nemocného, který doufá, že mu blízkost svatých ostatků dopomůže k zázraku uzdravení,“ uvažoval režisér.
Sám nevěřil ani variantě, že by se lebka mohla objevit na aukci. „Rozhodně si nemyslím, že se lebka objeví za pár týdnů na aukci v Německu s mnohamilionovou vyvolávací cenou. Je totiž prakticky neprodejná.“
Varování před okultismem i „nebeskými fackami“
V prvních hodinách po krádeži se objevovaly i obavy, zda by relikvie nemohla být zneužita k okultním rituálům. Strach tuto možnost neoznačil za vyloučenou, ale případné pachatele by podle svých slov důrazně varoval. „Takové okultisty bych velmi varoval před nebeským hněvem. Pán Bůh netrestá hned, protože jeho mlýny melou pomalu. Ale když už se rozhodne, že někomu sešle z nebe pár facek, většinou je člověk do smrti nezapomene. S Boží mocí není radno si zahrávat,“ uvedl.
Jablonné má hluboko v srdci
Jablonné v Podještědí a nedaleký Lemberk jsou pro Jiřího Stracha silně osobní místa. Bazilika ho láká i jako možná filmová lokace, stejně jako hrad Lemberk, kde je jeho sestřenice kastelánkou.
„Moje sestřenice je na Lemberku kastelánkou, takže na hrad mám spadeno. I na baziliku samotnou. Jistě by filmu slušela. Jen je potřeba počkat na ten správný scénář. Nicméně Jablonné, Lemberk i svatá Zdislava jsou zapsány hluboko v mém srdci. Takže dřív nebo později mě tam s kamerou najdete,“ řekl režisér.