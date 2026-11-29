Sehnat všechno potřebné na Vánoce nebylo v tehdejším Československu samozřejmostí. Obchody nabízely jen omezený sortiment a některé druhy zboží se objevovaly jen občas. Když dorazily mandarinky, pomeranče nebo banány, zpráva se mezi lidmi rozšířila rychlostí blesku a před prodejnami se tvořily dlouhé fronty. Exotické ovoce bylo vzácností, na kterou se těšily především děti.
Jaké byly Vánoce za komunismu? Pomeranče jako vzácnost, dárky z Tuzexu a pohádky, které známe dodnes
Vánoční čas v dobách komunismu měl své nezaměnitelné kouzlo, i když za ním stála spousta starostí. Rodiče často marně sháněli podpultovky, děti se těšily na pomeranče a banány a čokoládová kolekce od ROH byla malým svátkem. Přesto o Štědrém dnu na stole nechyběl kapr a domácí cukroví, v obýváku voněl ozdobený stromeček a u pohádek se scházela celá rodina.
Sehnat všechno potřebné na Vánoce nebylo v tehdejším Československu samozřejmostí. Obchody nabízely jen omezený sortiment a některé druhy zboží se objevovaly jen občas. Když dorazily mandarinky, pomeranče nebo banány, zpráva se mezi lidmi rozšířila rychlostí blesku a před prodejnami se tvořily dlouhé fronty. Exotické ovoce bylo vzácností, na kterou se těšily především děti.
Podobné to bývalo se stromky. Také jejich nákup se mnohdy měnil v poměrně náročnou disciplínu. Například v roce 1981 bylo v Praze k prodeji tak málo vánočních stromků, že lidé museli pracně obcházet několik málo prodejních míst. Často přitom bez úspěchu, a mnohým tak nezbylo než se vydat s pilkou do lesa. Nejčastěji se prodávaly borovice, pěkný a hustý stromek však nebylo vždy snadné najít.
Všichni tak museli při přípravách počítat s tím, že ne všechno, co si naplánovali, skutečně pořídí. Často pomohly ty správné známosti, jindy trpělivost a trocha náhody.
Socialistický režim prosazoval ateistickou ideologii a náboženské tradice neměly v jeho oficiálním obrazu společnosti příliš prostoru. Objevovaly se také snahy nahradit tradičního Ježíška sovětským Dědou Mrázem. V českých rodinách se však tato představa nikdy neujala. Děti dál čekaly na Ježíška a rodiče připravovali nadílku podle rodinných zvyklostí. Některé domácnosti dokonce navzdory tehdejšímu režimu navštěvovali půlnoční mše.
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Štědrovečerní večeře měla v mnoha domácnostech podobu, kterou známe dodnes. Smažený kapr s bramborovým salátem se postupně stal tradičním českým vánočním jídlem. Na stole nechyběla ani rybí polévka, jejíž recept se v jednotlivých rodinách často lišil.
Vánoční přípravy začínaly dlouho před Štědrým dnem. Peklo se několik druhů cukroví, například vanilkové rohlíčky, pracny, linecké nebo sádlové pečivo s marmeládou. Oblíbené byly také ischelské dortíčky máčené v čokoládě či podvodnice. Recepty se předávaly z generace na generaci a hospodyňky si je zapisovaly do sešitů. Domácí pečení bylo nejen tradicí, ale také způsobem, jak připravit bohatší pohoštění bez nutnosti spoléhat na nabídku obchodů.
Vánoční stromek, když už ho rodina sehnala, měl v každé domácnosti trochu jinou podobu, jedno ale platilo všude – používaly se ručně vyráběné skleněné koule, barevné řetězy, lamety a ozdoby, které se rok co rok vytahovaly ze stejných krabic. Mnohé rodiny si je schovávaly dlouhá léta a některé kousky měly i svou vlastní historii. Právě známé ozdoby, vytahované každý prosinec z papírových krabic, patřily k věcem, bez kterých si mnohé rodiny Vánoce neuměly představit.
Kapitolou samu o sobě byly čokoládové kolekce zavěšené na větvích. Děti je sice mohly obdivovat, ale často musely vydržet až do Štědrého dne, než si na nich pochutnaly. Ty mazanější si občas nějakou čokoládovou figurku ze stromku ulouply, ale musely být šikovné, aby dospělí nezjistili, že chybí. Stromky se zdobily také prskavkami a někde se používala vata, která měla připomínat sníh.
Výběr hraček pro děti samozřejmě nebyl tak široký jako dnes. Mezi oblíbené dárky patřily panenky, plastová autíčka, stavebnice Merkur nebo různé dětské hry. Velkým hitem se svého času stala také céčka, která děti sbíraly, vyměňovaly a hrály s nimi různé hry. Zájem vzbuzovaly i elektronické hry dovážené ze Sovětského svazu. Pro děti představovaly něco nového a neobvyklého.
Kdo toužil po zahraničních hračkách, například stavebnici Lego nebo autíčkách Matchbox, měl jejich shánění podstatně složitější. Jednou z možností byl Tuzex, kde se platilo měnou zvanou bony. Zahraniční zboží bylo pro mnoho rodin drahé a nedostupné, takže podobný dárek znamenal skutečnou událost. Děti proto často dostávaly méně balíčků, ale na některé z nich čekaly opravdu dlouho.
Televize hrála během svátků důležitou roli. Rodiny se scházely u obrazovek a společně sledovaly pohádky a filmy, které se postupně staly vánoční klasikou. Jednou z největších stálic byly Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. Oblíbené byly také pohádky Princ a Večernice nebo Malá mořská víla. K vánočnímu programu patřily i hudební pořady a koncerty Karla Gotta.
Vánoční nadílka ale nebyla jen záležitostí dětí. Dospělí si pod stromečkem rozbalovali především praktické dárky, například oblečení, kosmetiku, domácí potřeby nebo drobnou elektroniku. Velkou radost dokázalo udělat i zboží ze zahraničí, které se běžně shánělo jen obtížně. A kdo měl možnost nakupovat v Tuzexu, mohl pořídit něco, co v obyčejných obchodech nebylo k dostání, byť šlo třeba jen o lepší pěnu do koupele nebo voňavé mýdlo.