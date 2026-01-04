Začínalo to jako nekompromisní a svobodná platforma dvou žen, které se rozhodly mluvit bez obalu a bez autocenzury. Teď ale přišla překvapivá brzda: Berenika Kohoutová oznámila přerušení podcastu, který více než rok natáčela se svou matkou, spisovatelkou Irena Obermannová. Z oficiální vysvětlení vyplývá, že hlavním důvodem přerušení je vyčerpání, v zákulisí se však začalo mluvit o tlaku, jenž dlouhé roky bobtná mezi Dagmar Havlová a samotnou Irenou Obermannovou.
Intimní zpověď se změnila v rozbušku. Podcast Kohoutové a Obermannové jde k ledu
Otevřenost a ironie jim rok a půl přinášely posluchače, teď ale přichází stopka. Berenika Kohoutová oznámila pauzu podcastu s matkou Irenou Obermannovou – oficiálně kvůli vyčerpání.
Formát, který si rychle získal pozornost díky otevřenosti, ironii a ochotě sahat i po nepohodlných tématech, narazil ve chvíli, kdy se osobní zpověď prolnula s českou společenskou pamětí. V epizodě věnované hejtu se mezi reakcemi objevil ostrý komentář. „Ta stará řehtající kobyla bez špetky nějaké jiskry. To je tedy něco,“ napsala Havlová, která k Obermannové cítí zášť z pro mnohé pochopitelného důvodu. Obermannová následně veřejně promluvila o svém někdejším vztahu s Václavem Havlem, a to z období, kdy byl ženatý právě s Dagmar Havlovou. To, co mělo zůstat intimním přiznáním, se během několika hodin proměnilo v totální rozbušku.
„Já jsme v roce 2010 měla po celý rok velmi blízký vztah s bývalým prezidentem Václavem Havlem, kterého jsem milovala,„ přiznala narovinu Obermannová, která však nechápala, že v Havlové zůstala hořkost i po tolika letech. „To, že v sobě někdo nosí takovou nenávist 15 let, to je mi ho docela líto, to musí bolet.“ Možná i proto chtěla po letech vyčistit vzduch. „Tímto vyzývám Dagmar Havlovou, ať se se mnou sejde, a můžeme si o tom popovídat, což ona jistě neudělá a nedokáže. Já bych s ní o tom klidně mluvila. Já třeba mám s bývalou ženou svého muže výborný vztah,“ vzkázala v podcastu své bývalé sokyni v lásce. Zároveň také neopomněla připomenout, že i sama Havlová má pověstné máslo na hlavě, protože poměr s Havlem začala už v době, kdy byl ženatý s umírající Olgou Havlovou, a vzali se jen pár měsíců po její smrti.
To zmínila v okamžiku, kdy její dcera Berenika Kohoutová poznamenala, že pocity Dagmar Havlové vlastně tak trochu chápe. „Ty Dagmar Havlovou chápeš, ale ráda bych ti připomněla, že Dagmar Havlová udělala to samé. Ano, chodit s ženatým chlapem se nemá, ale Dagmar Havlová chodila s Václavem Havlem, když byl ženatý s Olgou. Takže když bych měla něco takovýho za sebou, tak bych byla chápavější,“ řekla jednoznačně Obermannová. „S čím zacházíš, s tím taky scházíš, říká jedno takové přísloví. Udělala to samý, takže by mě nemusela tak odsuzovat,“ dodala přesvědčeně.
Krátce nato obě autorky oznámily pauzu. „Potřebujeme zpomalit, nadechnout se a zjistit, co dál,“ uvedly ve společném vyjádření pro posluchače. Berenika Kohoutová zároveň zdůraznila, že rozhodnutí není výsledkem osobního sporu. Přiznala, že se některá témata začala opakovat a nechce pokračovat jen ze setrvačnosti. Poděkovala své matce za společnou cestu a naznačila, že šlo spíš o okamžik, kdy se ryze soukromý projekt střetl s příběhem, který je v českém veřejném prostoru stále citlivý a snadno výbušný. Zda a kdy se projekt vrátí, zůstává otevřené.