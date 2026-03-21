Česká komedie Holky z porcelánu patří k filmům, které se v televizi vracejí pravidelně a i po letech si nacházejí nové diváky. S lehkostí a humorem zachycuje každodenní starosti mladých žen pracujících ve velkoskladu porcelánu a pro mnoho lidí zůstává dodnes příjemnou připomínkou filmové tvorby 70. let. Jak ale vznikala a jaké osudy potkaly její hlavní herečky?
Holky z porcelánu: Veškrnová na place pořádně přibrala, Kořínková byla skrytý generál
Film Holky z porcelánu představoval pro Juraje Herze jednu z mála cest, jak se po zákazu tvorby znovu vrátit k režii, o niž přišel na počátku normalizace. Přestože i tentokrát narážel na cenzurní omezení, právě tahle vlídná komedie z dělnického prostředí mu otevřela dveře zpět k filmové práci.
Role, která Lenku Kořínkovou poznamenala
Pro Lenku Kořínkovou znamenal film výrazné zviditelnění a pomohl jí dostat se do širšího povědomí. Sama herečka se však na něj po letech dívá spíš kriticky a několikrát naznačila, že jí víc vzal, než dal. „Ten film mi v podstatě zničil život, české myšlení mě zařadilo do takové škatulky, ze které jsem už pak nevybředla. Kamkoli jsem přišla, koukali mi všichni na prsa,“ svěřila se kdysi v pořadu 13. komnata.
O Lence Kořínkové, která hrála Marušku, bylo slyšet i v dalších letech, ale ne vždy v souvislosti s hereckými úspěchy. Sedm let po vzniku filmu emigrovala do Austrálie a po návratu už na svou někdejší popularitu nenavázala. Veřejnost ji později spojovala spíš s osobními problémy a alkoholovými excesy.
Zajímavý osud měl i představitel syna vedoucího skladu. Režisér do role obsadil Zdeňka Lovečka, tehdy známou postavu brněnské motorkářské scény. Později odešel do Spojených států, kde přijal jméno Steve Lichtag a začal se věnovat producentské práci. V showbyznysu se následně prosadil i jeho syn Thomas, který působil jako frontman kapely Airfare a později i ve skupině Deaf Heart.
Helenu nakonec ztvárnila Marta Rašlová, které se kvůli vzhledu přezdívalo slovenská Marilyn. Po úspěchu filmu se jí otevřely další herecké příležitosti a objevovala se i v produkcích tehdejší NDR. Přestože měla dobře našlápnuto, dala nakonec přednost rodině a z veřejného života postupně zmizela.
Jelenu Šebestovou-Juklovou role ve filmu také výrazně zviditelnila a přinesla jí další příležitosti, dokonce i účast v americkém projektu Deník Anne Frankové. Ani v jejím případě ale úspěch netrval věčně a později se začala živit i četbou rozhlasových her.
Nejtragičtější osud postihl Evu Čeřovskou, představitelku Věry. Jen dva roky po natáčení zahynula při autonehodě v Hradci Králové, když cestovala do divadla na představení, v němž měla ten večer vystoupit.
Jak se z Heleny stala Dana
Dagmar Havlovou si režisér Juraj Herz nejprve vyhlédl podle studentské fotografie pro roli Heleny, budoucí maminky. Když ale rozpoznal její výrazný komediální talent, rozhodl se obsadit ji jinak a svěřil jí roli živelnější Dany. Kvůli této postavě si tehdy musela nechat zkrátit i obarvit své dlouhé vlasy. Pro mladou herečku šlo o vůbec první filmovou zkušenost, a navíc hned oceněnou — za výkon získala Malé zlaté slunce pro nejlepší herečku.
Film natočený téměř v rekordním tempu
Juraj Herz se k natáčení tohoto snímku nedostal jen z tvůrčí chuti. Na začátku normalizace měl zákaz filmovat a jednou z podmínek jeho návratu bylo natočení příběhu z dělnického prostředí. Holky z porcelánu tak pro něj byly cestou zpět k režii. Možná i proto celý film vznikl v mimořádně krátkém čase — za pouhé čtyři týdny. Na barrandovské poměry šlo tehdy o neobvykle rychlé tempo, protože podobné filmy se běžně natáčely celé měsíce.
I když dnes zní titul filmu naprosto nevinně, tehdejším cenzorům se vůbec nezamlouval. Původně se totiž uvažovalo o názvu Inventura u světlušek, protože spojení Holky z porcelánu považovali schvalovatelé za nevhodné. Výhrady ale neměli jen k názvu. Při posuzování filmu se rozčilovali i nad tím, že Herz podle nich vykreslil dělnickou mládež příliš provokativně. Vadila jim mimo jiné i replika „No co, hlavně že je zdravé“, která nakonec musela z filmu zmizet.