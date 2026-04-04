Znáte bílé jahody? Chutnají po sladkém ananasu, jsou nabité vitamíny a mohou je i alergici
Sladké červené jahody jsou stálicemi českých zahrádek i balkonů. Znáte ale jejich exotické bílé kolegyně? Ačkoliv by se neznalý pozorovatel mohl domnívat, že jde o nezralé kousky, nenechte se mýlit – tyto „jahodové albínky“ jsou ve skutečnosti plně dozrálé, nesmírně sladké a v posledních letech se stávají absolutním hitem. Chutnají po sladkém ananasu a mohou je i alergici.
Tato neobvyklá hybridní rostlina vznikla šlechtěním různých odrůd jahodníku a z botanického hlediska, stejně jako její červená příbuzná, není bobulí, nýbrž zbytnělým květním lůžkem. Bílé jahody, pro které se v zahraničí vžil název „pineberry“, v sobě spojují jemnou chuť s výrazným aroma, které často připomíná ananas, broskve nebo dokonce med. Jejich unikátní vzhled je dán absencí nebo minimálním množstvím proteinového pigmentu „Fra 1“, který je u běžných odrůd zodpovědný za červenou barvu během dozrávání. Právě díky tomuto genetickému rysu jsou bílé jahody považovány za hypoalergenní, což z nich činí skvělou volbu pro citlivé jedince, kterým klasické červené plody způsobují vyrážky nebo jiné nepříjemné reakce.
Vhodné do diety
Kromě bezpečnosti pro alergiky jsou tyto plody doslova nízkokalorickou vitamínovou bombou. Obsahují vysoké množství vitamínu C, kterého mají dokonce více než citrusové plody, a jsou bohaté na kyselinu listovou, draslík, vápník a hořčík. V jejich složení najdeme také vzácný antioxidant fycetin, který pomáhá chránit zdraví srdce a může sloužit jako prevence rozvoje cukrovky či některých typů demence. Pro pěstitele je pak nesmírnou výhodou skutečnost, že bílá barva neláká ptáky, kteří plody považují za nezralé, a vy se tak obejdete bez nevzhledných ochranných sítí.
Obří plody i exotika
Při výběru odrůdy pro vaši zahrádku či balkon se můžete setkat s několika favority. Velmi oblíbená je nizozemská odrůda White Soul, která tvoří kompaktní keříky bez šlahounů a plodí vytrvale od jara až do prvních mrazů. Pokud toužíte po větších plodech, sáhněte po odrůdě White Swede, jejíž dezertní jahody mohou vážit až úctyhodných 40 gramů. Milovnice exotických příchutí zase ocení klasickou Pineberry (známou také jako Anastasia nebo White Dream), která vyniká svým ananasovým podtónem a sytě červenými semínky na sněhobílém povrchu.
Jak na úspěšné pěstování v záhonu i truhlíku
Pěstování těchto krásek není o nic složitější než těch červených, stačí jim jen porozumět. Bílé jahody milují slunná stanoviště, ale zajímavostí je, že v mírném polostínu zůstávají zářivě bílé, zatímco na přímém poledním žáru mohou lehce zrůžovět. Klíčem k bohaté úrodě je kvalitní, humózní a mírně kyselá půda s pH mezi 5,0 a 6,5. Před výsadbou je vhodné obohatit zeminu kvalitním kompostem a během sezony nezapomínat na pravidelnou zálivku, nejlépe ráno nebo večer. Pokud bydlíte v bytě, nemusíte zoufat. Bílé jahody se skvěle vyjímají v truhlících nebo závěsných nádobách na balkoně. Jedné rostlině postačí květináč o průměru zhruba 20 centimetrů s dobrou drenáží na dně, aby kořeny neuhnívaly. Velkým bonusem pro všechny pěstitele je fakt, že bílá barva mate ptactvo. Ptáci plody považují za nezralé a nechávají je bez povšimnutí, takže se konečně obejdete bez nevzhledných ochranných sítí.
Malé rady pro velkou sklizeň
Poznat tu správnou chvíli pro sklizeň vyžaduje trochu cviku. Bílá jahoda je zralá tehdy, když se její semínka na povrchu zbarví do sytě červené barvy a plod začne intenzivně vonět. Plody jsou velmi křehké a zranitelné, proto je nejlepší konzumovat je ihned po utržení, kdy jsou nejšťavnatější. Pokud máte to štěstí a úroda je větší než vaše okamžitá spotřeba, můžete z nich připravit netradiční světlou marmeládu nebo je přidat do letních nápojů a pečení. Před zimou pak stačí jahodníky přikrýt slámou nebo netkanou textilií, aby byly chráněny před holomrazy, a těšit se na další sezonu plnou bílého zlata.