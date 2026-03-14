Ačkoli je po celém dni unavená z neustálého přejíždění mezi prací, domovem a školou, stačí zmínit zahradu a její energie se okamžitě vrátí. Zahradní architektka Dana Makrlíková totiž věří, že zahrada není jen soubor rostlin, ale živý organismus, který dokáže člověku pomoci od stresu. A to i přesto, že při péči o ni občas uděláme chybu. Na co si dát před začátkem sezony pozor a jaké omyly lidé na zahradách dělají nejčastěji?
„Zahradnický rok je opravdu celoroční,“ říká na začátku Dana Makrlíková. Podzim podle ní patří úklidu a přípravám, v zimě je potřeba chránit citlivější rostliny. Skutečný start práce ale přichází až s jarem, kdy se zahrada začíná probouzet.