Zahrada jako druhý obývák: Co udělat v květnu, aby vám dělala radost celé léto
Květen je měsíc, kdy se zahrady, terasy i balkony proměňují v náš druhý domov. S prvními hřejivými paprsky nás to táhne ven a nastává ideální čas vytvořit si venkovní oázu klidu, ve které se budeme cítit dobře nejen po celé léto, ale často až do prvních podzimních mrazíků. Jak prostor doladit k dokonalosti tak, aby přinášel tolik potřebnou pohodu?
Teď už je zahrada po prvním jarním probuzení a přichází čas doladit detaily. Odstraňte zbytky loňských rostlin, shrabejte listí a větvičky, zkontrolujte truhlíky, záhony i konstrukce. Není nutné mít všechno dokonale vycíděné během jednoho víkendu. Vnímejte, co se kdy probouzí, vždyť i příroda má své tempo.
Dřevo jako základ útulna
Aby se nám v zahradě dobře „bydlelo“, musíme věnovat pozornost i vybavení. Právě teď, když je stabilně nad nulou a dřevo je po jaru proschlé, nastává ideální čas na jeho údržbu. Zapomeňte ale na agresivní chemii, ještě lepší užitek přinese vsadit na přírodní oleje a vosky. „Dřevo má přirozené izolační vlastnosti, díky kterým kořeny rostlin netrpí takovými teplotními výkyvy jako v plastu,“ vysvětluje Tomáš Izaiáš, odborník z ČistéDřevo.cz. Nezapomeňte zkontrolovat také vyvýšené záhony a truhlíky – stačí dotáhnout šrouby, očistit prach a nanést novou ochrannou vrstvu, která zabrání šednutí a praskání.
Promyšlená výsadba se vyplatí
Zamyslete se nad tím, čemu se loni dařilo a co byste letos chtěli udělat jinak. Právě teď je ideální chvíle. Vyhnete se impulzivním nákupům i nahodilému sázení a vytvoříte zahradu, která bude fungovat jako promyšlený celek. Projděte si ji v klidu a zkuste si připravit jednoduchý osazovací plán. Skvělou volbou může být i smíšená výsadba, kdy na jednom záhonu kombinujete různé druhy plodin a bylin. Takový záhon není jen praktičtější, ale i vizuálně zajímavější než monotónní řádky salátu.
Některé rostliny se také vzájemně podporují a chrání proti škůdcům. Bazalka má intenzivní aroma, tudíž mate hmyzí nájezdníky, kteří by jinak šli po rajčatech. Česnek působí jako přirozený fungicid, a tak podpoří jahody v boji proti plísním. Cibule a mrkev si zase vypomohou proti parazitickým muškám.
Půda a prostor pro kořeny
Základem úspěchu bohaté úrody, ať už té k snědku nebo okrasné, je kvalitní zemina. Půdu v záhonech stačí lehce prokypřit a obohatit kompostem. U truhlíků na balkoně buďte přísnější – pokud zemina zapáchá nebo je příliš slehlá, nekompromisně ji vyměňte. Rostliny potřebují dýchat a mít dostatek prostoru, aby v horkých letních dnech netrpěly suchem. Velkým pomocníkem jsou v tomto směru vyvýšené záhony. Půda se v nich rychleji prohřívá, šetří vaše záda při práci a navíc vypadají v prostoru velmi úhledně. Na podzim zase déle odolají prvním mrazíkům, díky čemuž si prodloužíte sezonu.
Pokud už vyvýšený záhon máte, očistěte jej a ujistěte se, že dřevo není mechanicky poškozené. „Dřevo by mělo být kvalitní, správně vysušené a ošetřené tak, aby dlouhodobě odolávalo vlhkosti, kontaktu se zeminou i výkyvům počasí. Je to materiál, který neustále pracuje, proto je dobré ověřit, že spoje drží pevně a záhon je stabilní,“ doporučuje Tomáš Izaiáš.
Pokud nemáte vlastní zahradu, nezoufejte. Pěstovat se dá i na balkoně nebo za oknem. Důležité je nepodcenit velikost truhlíku, jeho praktičnost a kvalitu substrátu. Vždy platí, že vyvýšené záhony na terase i květináče za okny by měly mít dostatečný objem. Kořeny nesmí trpět suchem ani nouzí o prostor, zároveň musí mít přebytečná voda kam odtékat. „Dřevo má přirozené izolační vlastnosti, takže kořeny nejsou vystavené takovým teplotním výkyvům jako v plastových nádobách. Přírodní materiály přirozeně regulují vlhkost, umožní substrátu dýchat a rostlinám vytvoří příjemné mikroklima,“ říká Tomáš Izaiáš.
Radost z malých pokroků
Nezapomínejte, že cílem je relaxace. Nemusíte mít vše dokonale hotové za jeden víkend. Rozdělte si úkoly na menší části a těšte se z každého nového lístku nebo vyklíčeného semínka. Právě tyto drobné úspěchy dělají ze zahrady místo, kde budete chtít trávit každou volnou chvíli.