S příchodem jara vyrážejí tisíce lidí do lesů za jednou z nejoblíbenějších sezonních bylin – medvědím česnekem. Tato aromatická rostlina se stala oblíbenou součástí jarní kuchyně a často se používá do polévek, pomazánek, omáček nebo salátů. Kromě výrazné chuti je ceněná také pro své složení: obsahuje vitaminy, minerály i antioxidanty a bývá spojována s antibakteriálními a detoxikačními účinky.
Začíná sezóna medvědího česneku. Při sběru ale hrozí nebezpečná záměna s jedovatými rostlinami
Voňavý medvědí česnek patří k nejoblíbenějším jarním bylinám a v kuchyni má široké využití. Při sběru ve volné přírodě je ale potřeba velká opatrnost. Jeho listy si totiž lidé často pletou s konvalinkou nebo ocúnem, což může skončit vážnou otravou.
Medvědí česnek (Allium ursinum) roste především ve vlhkých listnatých a lužních lesích, často v místech s dostatkem stínu a živin. Najít ho lze například v okolí řek Moravy, Dyje, Vltavy nebo Labe, ale také v oblastech jako je České středohoří, Moravský kras či Bílé Karpaty. Typicky vytváří v lese rozsáhlé zelené koberce. Na jaře z malé cibulky vyrůstají dva až tři šťavnaté kopinaté listy s výraznou česnekovou vůní, které se používají v kuchyni ještě před rozkvětem rostliny.
Právě při sběru ve volné přírodě však číhá největší riziko
Medvědí česnek si totiž lidé často pletou s jedovatými rostlinami, zejména s konvalinkou vonnou nebo ocúnem jesenním. Ty mají velmi podobné listy a laik může snadno udělat chybu. Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) dochází kvůli této záměně každoročně k řadě otrav, z nichž některé končí i smrtelně. „Přestože je česneková vůně typickou vlastností medvědího česneku, často jsou mylně považovány za medvědí česnek podobné, ale jedovaté rostliny, jako je konvalinka nebo ocún,“ upozornil prezident úřadu BfR profesor Andreas Hensel.
Jedním z jednoduchých způsobů, jak rostlinu poznat, je promnout list mezi prsty. Pokud ucítíte výraznou česnekovou vůni, jde pravděpodobně o medvědí česnek. Ani tento test ale není stoprocentní. Vůně může na rukou ulpět z předchozího sběru a snadno tak vznikne omyl. Odborníci proto doporučují sbírat pouze rostliny, které dokážete bezpečně poznat, a v případě pochybností je raději nechat v lese.
Kromě medvědího česneku existuje i několik dalších druhů divokých česneků. Například česnek viničný připomíná pažitku a roste na loukách nebo okrajích lesů. Česnek podivný zase vytváří husté porosty podobné trávě a někdy se považuje za invazivní druh. Dalším zástupcem je česnek typu ořešec, který má výrazné fialové květy a chuť podobnou směsi česneku a cibule. Právě pestrost těchto druhů ale může méně zkušené sběrače ještě více zmást.
Kdo si chce vychutnat chuť medvědího česneku bez rizika, může sáhnout po rostlinách z kontrolovaného prodeje nebo si ho vypěstovat doma. Bylina preferuje stinné až polostinné místo s vlhkou a humózní půdou, ideálně pod listnatými stromy. Cibulky se vysazují na podzim nebo brzy na jaře a rostlina je poměrně nenáročná na péči.
Ať už se pro sběr v přírodě rozhodnete, nebo si česnek vypěstujete na zahradě, jedno pravidlo platí vždy: sbírejte jen to, co opravdu bezpečně poznáte. V případě této byliny totiž může drobný omyl znamenat velmi vážné zdravotní následky.