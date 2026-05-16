Vypadají krásně a chutnají božsky: Proč dát na zahradě šanci méně známým ovocným keřům

Fíky
FíkyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Maliny, rybíz nebo angrešt jsou českou zahradní klasikou. Pokud ale toužíte po něčem výjimečném, co vaši zahradu oživí a vaší imunitě dodá nečekanou vzpruhu, je čas poohlédnout se po méně známých druzích. Tyto rostliny jsou navíc často odolnější než jejich známí příbuzní a přinášejí úrodu bohatou na vitamíny. Stačí jim dát šanci a vaše zahrada získá zcela nový rozměr.

Zahrady se mění a s nimi i nároky pěstitelů. Do popředí se dostávají dřeviny, které zvládnou vrtochy počasí bez neustálé péče, a přitom zdobí zahradu od jara do zimy. Toužíte po něčem víc, než je jen klasický angrešt

Objevte svět méně známých ovocných keřů. Jsou nenáročné, odolné a jejich plody se řadí mezi nejzdravější superpotraviny světa. Seznamte se s aronií, rakytníkem či muchovníkem – novými hvězdami českých zahrad.

Aronie: Černý poklad pro imunitu

Aronie, známá také jako černý jeřáb, se stává stále oblíbenější volbou jak pro začátečníky, tak i zkušené pěstitele. Tento keř je ceněn pro svou vysokou odolnost a bohatou úrodu tmavých plodů, které jsou jedním z nejsilnějších přírodních zdrojů antioxidantů.

    Pěstování: Je velmi nenáročná na půdu a stanoviště.

    Využití: Plody lze zpracovat do džemů, sirupů nebo je sušit pro zimní měsíce.

    Bonus: Kromě užitku zdobí zahradu krásnými květy a na podzim se její listy barví do zářivě červených odstínů.

    Aronie je doslova nabitá antioxidanty.
    Rakytník: Oranžová vitamínová bomba

    Pokud hledáte rostlinu, která přežije téměř vše, rakytník řešetlákový je jasnou volbou. Tento keř s výrazně oranžovými plody je proslulý obrovským obsahem vitamínu C.

    Pěstování: Rakytník je extrémně odolný – zvládá sucho, mrazy i méně úrodné půdy.

    Rada pro pěstitele: Při výsadbě nezapomeňte zvolit správný kultivar a počítat s jeho trnitostí při sklizni.

    Tip: Plody jsou ideální pro výrobu domácích léčivých sirupů a šťáv na posílení imunity.

    Rakytník v sobě skrývá obrovské množství vitaminu C a produkty z něj milují děti.
    Muchovník: Borůvky na stromě

    Muchovník, přezdívaný také jako „indiánská borůvka, je všestranná rostlina, která skvěle poslouží i jako jedlý živý plot.

    Přednosti: Na jaře vás potěší bílými květy, v létě sladkými plody připomínajícími borůvky a na podzim barvou listí.

    Péče: Je velmi odolný vůči chorobám a prosperuje i v méně úrodných podmínkách.

    Muchovník nejen chutná, ale i zdobí zahradu.
    Fíkovník: Dotek Středomoří u vás doma

    Možná vás to překvapí, ale v českých podmínkách lze úspěšně pěstovat i fíky. Klíčem k úspěchu je výběr mrazuvzdorné odrůdy a správné umístění.

    Tipy pro pěstování: Fíkovník potřebuje chráněné, slunné stanoviště (ideálně u jižní zdi) a v mladém věku pečlivé zazimování.

    Odměna: Vlastní sladké plody plné cukru a netradiční, vysoce dekorativní vzhled vaší zahrady.

    Není nad vlastní bohatou úrodu slaďoučkých fíků.
    Proč zkusit něco nového?

    Moderní jedlé zahrady procházejí proměnou – také klasické sady čím dál častěji doplňují druhy jako dřín, mišpule nebo moruše. Tyto méně známé druhy ukazují, že užitková zahrada může fungovat úplně jinak – s minimem zásahů a maximální odolností vůči klimatickým změnám. Přinášejí také přidanou hodnotu v tom, že potěší oko po celou sezonu.

    VIDEO: Na 2130 m² v podhůří Šumavy vznikla zahrada, která propojuje prvorepublikový dům s okolní krajinou způsobem, jenž je spíše o prožitku než o dekoraci

